Украина

Известный журналист рассказал, какой главный урок человечество вынесет из истории с пандемией

Человечество должно сплотиться в противостоянии трудностям. Об этом журналист, радио- и телеведущий Андрей Куликов сказал в интервью «ФАКТАМ».

По мнению Куликова, главный урок, который должны вынести человечество и каждый из нас из пандемии — это острота восприятия ситуации.

«Спохватываться надо немножко раньше, чем спохватились. И не с криками „ох“ да „ах“, а с осознанием того, что каждый из нас может сделать», — отмечает Куликов.

Также он отметил необходимость сплоченности в борьбе с проблемами.

«Очень важно ощущать, что ты не сам противостоишь трудностям. Чтобы быть успешным в решении проблем, надо другим помогать и не стесняться принять помощь, когда в ней нуждаешься», — сказал журналист.

Ранее о том, как пандемия изменит мир, рассказал писатель Андрей Курков.

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