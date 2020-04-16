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Шоу-бизнес

«Сводили с ума миллионы»: Меладзе распустил популярную группу

20:57 16 апреля 2020 323
MBAND
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Продюсерский центр Meladze Music объявил о роспуске популярной группы MBAND.

Об этом сообщается на официальной странице сайта.

«Год за годом, хит за хитом, награда за наградой — MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. Но пришло время двигаться дальше. Теперь официально», — говорится в сообщении.

MBAND

Отмечается, что участники проекта — Анатолий Цой, Никита Киоссе и Артём Пиндюра — планируют петь отдельно.

Напомним, что MBand была создана из финалистов проекта «Хочу к Меладзе» в 2014 году. В первый состав входил Владислав Рамм, который ушел из проекта в 2015 году.

Самая популярная песня группы — «Она вернется».

К слову, пользователей сети не удивила новость. Они считают, что проект исчерпал себя.

Но поклонниц у парней много, их новость огорчила. «Ушла целая эпоха», — грустят они.

MBAND

MBAND

MBAND

MBAND

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