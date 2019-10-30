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Шоу-бизнес

Максим Фадеев распустил всех своих артистов

16:01 30 октября 2019 459
Максим Фадеев
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный российский продюсер Максим Фадеев, рассказавший ранее о серьезных проблемах со здоровьем и перенесенной клинической смерти, выступил с неожиданным заявлением. Он решил закрыть свой центр MALFA, которым руководил 31 год и открыл дорогу в шоу-бизнес многим ныне известным артистам, решил отпустить всех своих подопечных в свободное плавание.

«Настал момент сообщить Вам всю правду лично, дабы избежать всяческих спекуляций и домыслов. Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о расторжении контрактов со всеми его артистами, без исключения. Весь контент мы отдали своим, уже бывшим, артистам, в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться», — сказал Максим Фадеев.

Он пожелал всем подопечным успеха и добавил, что намерен кардинально переформатировать работу продюсерского центра, сосредоточиться на одном, максимум двум артистах. То есть, перейти от масс марта к эксклюзиву.

Напомним, Максим Фадеев открыл многих звезд, в том числе Линду, Глюкозу. Он работал с группой SEREBRO, Ольгой Серябкиной, был продюсером «Фабрики звезд», выпускниками которой стали известные артисты Полина Гагарина, Юлия Савичева, Елена Темникова и другие.

С кем в дальнейшем будет работать, он не уточнил. В тусовке говорят, что продюсер принял кардинальное решение из-за скандалов, а также проблем со здоровьем. недавно он перенес тяжелый сердечный приступ.

Ранее Максим Фадеев объявил о роспуске группы SEREBRO. Его бывшая солистка Ольга Серябкина, которой приписывали роман с продюсером, теперь выступает сольно под псевдонимом MOLLY.

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