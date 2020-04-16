Стиль жизни

Какой будет пятница: гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака

Пятница, 17 апреля, — день, когда уделить время собственному здоровью.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

Гороскоп рекомендует Овнам воздержаться от чрезмерного физического труда.

Телец

Ваше упорство не принесет хорошего результата, а вот испортить отношения может.

Близнецы

Возможно, напомнят о себе старые знакомые. Не игнорируйте их.

Рак

Ракам придется придерживаться диеты и внимательно следить за тем, какого качества вы покупаете продукты.

Лев

Может появиться гениальная мысль, как извлечь выгоду из давнего хобби.

Дева

Совет звезд: не переборщите с алкоголем, чтоб не наделать глупостей.

Весы

Ситуация с близкими может выльется в «драку» из-за семейных ценностей.

Скорпион

Если у вас иная точка зрения чем у ваших коллег, то готовьтесь к конфликту.

Стрелец

День пройдет значительно легче, если не обращать внимания на полунамеки и неуместные шутки.

Козерог

Козерогам гороскоп рекомендует следовать зову сердца и желаниям.

Водолей

Нежелание взять себя в руки, расклеит вас еще на более длительное время.

Рыбы

Не исключены звонки от родных с какими-то просьбами. Возможно, напомнит о себе человек из прошлого.

Хорошего вам дня!

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