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Какой будет пятница: гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака
Пятница, 17 апреля, — день, когда уделить время собственному здоровью.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
Гороскоп рекомендует Овнам воздержаться от чрезмерного физического труда.
Телец
Ваше упорство не принесет хорошего результата, а вот испортить отношения может.
Близнецы
Возможно, напомнят о себе старые знакомые. Не игнорируйте их.
Рак
Ракам придется придерживаться диеты и внимательно следить за тем, какого качества вы покупаете продукты.
Лев
Может появиться гениальная мысль, как извлечь выгоду из давнего хобби.
Дева
Совет звезд: не переборщите с алкоголем, чтоб не наделать глупостей.
Весы
Ситуация с близкими может выльется в «драку» из-за семейных ценностей.
Скорпион
Если у вас иная точка зрения чем у ваших коллег, то готовьтесь к конфликту.
Стрелец
День пройдет значительно легче, если не обращать внимания на полунамеки и неуместные шутки.
Козерог
Козерогам гороскоп рекомендует следовать зову сердца и желаниям.
Водолей
Нежелание взять себя в руки, расклеит вас еще на более длительное время.
Рыбы
Не исключены звонки от родных с какими-то просьбами. Возможно, напомнит о себе человек из прошлого.
Хорошего вам дня!
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.