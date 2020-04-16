Врач киевского «Охматдета» заработал на крови миллион гривен: прокуратура рассказала как

Происшествия

Киевская местная прокуратура № 10 сообщила о подозрении бывшему врачу-трансфузиологу Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», завладевшего лекарственными средствами на 970 тысяч гривен.

По версии следствия, в них он «конвертировал» 141 порций трансфузионной жидкости, которые не были использованы при лечении больных, нуждающихся в срочном переливании крови.

Полученными мошенническим путем лекарствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Теперь действия медика квалифицируют по частям 1 и 3 статьи 191 («Присвоение лицом чужого имущества, которое было ему доверено») Уголовного кодекса Украины.

В случае доказанности вины в суде подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в марте стало известно, что в 2020 году впервые за много лет Минздрав сорвал обеспечение этой больницы тестовыми препаратами для проверки крови доноров, которую переливают детям с онкологическими заболеваниями.



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