Возникла угроза заражения гепатитом онкобольных детей в "Охматдете"

Здоровье и медицина

В четверг, 12 марта, на пресс-конференции в Киеве представители опекунского совета крупнейшей детской клиники Украины «Охматдет» рассказали, что впервые за много лет Минздрав сорвал обеспечение этой больницы тестовыми препаратами для проверки крови доноров, которую переливают детям с онкологическими заболеваниями. Препараты необходимы, чтобы тестировать доноров на гепатит А и В, сифилис, ВИЧ и другие опасные недуги, которыми можно заразиться через кровь.

— Поразительно, что деньги на эти закупки государство выделило, но чиновники Минздрава не сумели вовремя провести тендерные процедуры, — говорит организатор международного благотворительного фонда «Таблеточка» Ольга Кудиненко. — От чиновников слышим набившую оскомину фразу «нужно продержаться». Но как долго? Наша организация закупила препараты для тестирования крови на 300 тысяч гривен. Но скоро они закончатся. А вопрос о государственных закупках не решен до сих пор. Чиновники лишь пытаются переложить вину друг на друга.

— Ежедневно донорская кровь и препараты из нее нужны примерно 1000 наших маленьких пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, — говорит заместитель главного врача «Охматдета» Марина Горобейко. — В прошлом году мы протестировали 6 тысяч доноров, сдававших кровь для онкобольных малышей. Это более 153 тысяч исследований. К счастью, благодаря анализам с помощью лучших в мире препаратов у нас за все годы не было ни одного случая заражения онкобольных детей от донорской крови.

Если не проводить тестов донорской крови, то, по оценкам врачей, гепатитом и другими опасными болезнями заразится каждый пятый онкобольной ребенок, которому перельют кровь.

— Если дойдет до того, что родителям самим придется покупать препараты для тестирования крови, сколько это им будет стоить?

— До 10 тысяч гривен в неделю.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за бездеятельности Минздрава оказались просрочены жизненно важные лекарства на 7 млн гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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