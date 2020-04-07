Зеленский показал новый корпус «Охматдета» и назвал дату его открытия (видео)

Украина

Новый корпус столичной детской клиники «Охмадет», которая на период карантина из-за коронавируса вводила ограничительные меры, планируют открыть ко Дню защиты детей — 1 июня 2020 года.

«Охматдет» наконец готов! 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня — ко Дню защиты детей. Рад, что в такой непростой для всех нас период противостояния эпидемии коронавируса удалось соблюсти установленные сроки. Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях", — говорится в сообщении, размещенном в социальных сетях на страничке президента Украины Владимира Зеленского.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представители опекунского совета «Охматдета» заявляли, что впервые за много лет Минздрав сорвал обеспечение больницы тестовыми препаратами для проверки крови доноров, которую переливают детям с онкологическими заболеваниями.

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