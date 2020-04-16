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Украина

Даже без браслета: суд отпустил бывшего бойца "Омеги", обвиняемого в расстреле евромайдановцев

22:41 16 апреля 2020 163
Подозреваемый Косенко
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Печерский районный суд города Киева, который поместил под домашний арест бывшего нардепа Татьяну Черновол, на другом заседании отпустил под личное обязательство подозреваемого в расстреле участников Майдана экс-бойца спецподразделения «Омега» Владимира Косенко.

Об этом в сети сообщила адвокат Евгения Закревская.

По ее информации, Косенко обязан всего лишь выполнять возложенные на него процессуальные обязанности, а также воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу.

При этом сторона обвинения просила продлить круглосуточный домашний арест Косенко, который длился с 19 февраля, еще на 60 суток. По мнению прокурора, Косенко может влиять на свидетелей или скрыться, или уничтожить доказательства.

Оглашение вердикта суда

Косенко подозревают в том, что он 20 февраля 2014 года на улице Институтской из табельного пистолета «Форт» застрелил участника акции протеста и ранил второго. Подозреваемому инкриминируют несколько статей уголовного кодекса, в частности законченное покушение на убийство, умышленное убийство по предварительному сговору способом, опасным для окружающих, и превышение власти и служебных полномочий.

Фото Facebook Евгении Закревской

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