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Суд отправил подозреваемого в расстрелах на Майдане под домашний арест
Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины «Омега» Владимира Косенко, задержанного офицерам ГБР 17 февраля.
Об этом передает Громадське.
Срок действия постановления — до 17 апреля.
Прокурор ходатайствовал о мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток в СИЗО СБУ, объясняя тем, что подозреваемый может скрыться. Теперь прокуроры намерены подавать апелляционную жалобу на постановление судьи Соколова в Киевский апелляционный суд.
Определение суда потерпевшие по делам Майдана общественные активисты встретили криками «позор», а мужчины спортивного телосложения, предположительно сослуживцы «омеговца» Косенко — аплодисментами, передает УНИАН.
Напомним, что Косенко подозревают в том, что он 20 февраля 2014 года на улице Институтской из табельного пистолета «Форт» застрелил участника акции протеста Ушневича и ранил Гукова. Подозреваемому инкриминируют несколько статей уголовного кодекса, в частности законченное покушение на убийство (ранение Гукова), умышленное убийство по предварительному сговору способом, опасным для окружающих, и превышение власти и служебных полномочий.
Следователи отдела по «делам Майдана» Госбюро расследований задержали Косенко за убийство митингующего во время Революции Достоинства в 2014 году, экс-офицеру сообщили о подозрении.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце декабря 2019 года в рамках обмена Киев передал ОРДЛО пятерых бывших сотрудников подразделения «Беркут», которых подозревают в расстрелах мирных жителей во время Революции Достоинства. Позже двое из них — Александр Маринченко и Сергей Тамтура — вернулись в Киев. По информации адвоката Александра Горошинского, троих «беркутовцев» будут пытаться из ОРДЛО также вернуть в Киев. Все они находятся в статусе подсудимых.
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