24.31 / 24.51 26.22 / 26.56
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Суд отправил подозреваемого в расстрелах на Майдане под домашний арест

1:31 20 февраля 2020 7
Владимир Косенко
Инф. «ФАКТОВ»

Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины «Омега» Владимира Косенко, задержанного офицерам ГБР 17 февраля.

Об этом передает Громадське.

Срок действия постановления — до 17 апреля.

Прокурор ходатайствовал о мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток в СИЗО СБУ, объясняя тем, что подозреваемый может скрыться. Теперь прокуроры намерены подавать апелляционную жалобу на постановление судьи Соколова в Киевский апелляционный суд.

Определение суда потерпевшие по делам Майдана общественные активисты встретили криками «позор», а мужчины спортивного телосложения, предположительно сослуживцы «омеговца» Косенко — аплодисментами, передает УНИАН.

Напомним, что Косенко подозревают в том, что он 20 февраля 2014 года на улице Институтской из табельного пистолета «Форт» застрелил участника акции протеста Ушневича и ранил Гукова. Подозреваемому инкриминируют несколько статей уголовного кодекса, в частности законченное покушение на убийство (ранение Гукова), умышленное убийство по предварительному сговору способом, опасным для окружающих, и превышение власти и служебных полномочий.

Следователи отдела по «делам Майдана» Госбюро расследований задержали Косенко за убийство митингующего во время Революции Достоинства в 2014 году, экс-офицеру сообщили о подозрении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце декабря 2019 года в рамках обмена Киев передал ОРДЛО пятерых бывших сотрудников подразделения «Беркут», которых подозревают в расстрелах мирных жителей во время Революции Достоинства. Позже двое из них — Александр Маринченко и Сергей Тамтура — вернулись в Киев. По информации адвоката Александра Горошинского, троих «беркутовцев» будут пытаться из ОРДЛО также вернуть в Киев. Все они находятся в статусе подсудимых.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Крым

Санкции работают: оккупанты открыто признали провал в Крыму

магическая дата 20.02.20

Магическая дата 20.02.2020: как себя вести и что делать в этот день

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер