- 03:15 Индийские медики назвали пять продуктов, которые нужно употреблять диабетикам для защиты от коронавируса
- 02:52 Пожар в Днепре: горел торговый центр
- 02:29 Симптомы пока не проявились: коронавирус диагностирован у топ-чиновницы Запорожской ОГА
- 01:59 Врач-диетолог рассказала, как долго можно хранить в холодильнике крашенные яйца
- 01:32 Не опускайте руки: модели посоветовали девушкам, как оставаться сексуальными даже в самоизоляции
- 01:09 Страстная пятница 2020: что нельзя делать в этот день
- 00:46 Принцесса стала медсестрой: в Швеции супруга наследника престола помогает бороться с COVID-19
- 00:17 Умирать будут по 20 человек в день: эпидемиолог рассказала, когда наступит пик смертности от COVID-19
- 16.04 23:50 Уговоры не помогли: власти Грузии полностью запрещают передвижение легковых авто
- 16.04 23:28 Почти сто новых случаев COVID-19: на Буковине стремительно растет количество зараженных коронавирусом
- 16.04 23:10 Киев окутал смог: у Кличко объяснили, что происходит
- 16.04 23:07 Родина не принимает: десятки застрявших в Ираке украинцев просят Зеленского разрешить им вернуться домой
Индийские медики назвали пять продуктов, которые нужно употреблять диабетикам для защиты от коронавируса
В связи с тем, что сахарный диабет входит в пятерку заболеваний, которые могут привести к осложнениям при инфицировании COVID-19, для пациентов с диабетом важно предпринимать усилия для укрепления своего иммунитета.
Одним из способов такого укрепления может стать правильно питание, в частности, употребление в пищу продуктов, которые укрепляют иммунную систему.
Список таких продуктов, составленный на основании индийских специалистов, приводит ресурс The Health Site.
Грибы. Обладают противовирусным и антибактериальным воздействием. Содержат высокий уровень антиоксидантов. Исследования показали, что грибы увеличивают производство цитокинов, сражающихся с инфекциями.
Чеснок. Содержит несколько антиоксидантов, защищает от целого набора вирусов и бактерий за счёт укрепления иммунной системы. Исследования также предполагают, что включение чеснока в диету повышает температуру корпуса тела и улучшает способность организма сжигать лишний жир.
Цитрусовые. Известны способностью укрепляет иммунитет, но есть и кое-что ещё. Исследования показывают, что цитрусовые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных процессов и даже рака.
Йогурт. Пробиотики — здоровые бактерии, встречающиеся в йогурте. Они способны стимулировать иммунную систему на борьбу с самыми разными болезнями.
Горячий чай. Чай содержит полифенолы, обладающие лечебной силой, флавонолы и катехины. Все эти антиоксиданты уничтожают свободные радикалы, повреждающие клетки, и укрепляют иммунную реакцию. Пейте горячий чай для того, чтобы смягчить горло. Чёрный и зелёный чай — лучший выбор.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что куда большую чем диабет опасность для инфицированных коронавирусом пациентов представляют излишний вес и ожирение. Именно при их наличии заболевание протекает в тяжелой форме.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Умирать будут по 20 человек в день: эпидемиолог рассказала, когда наступит пик смертности от COVID-19
Почти сто новых случаев COVID-19: на Буковине стремительно растет количество зараженных коронавирусом
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!