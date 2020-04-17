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Индийские медики назвали пять продуктов, которые нужно употреблять диабетикам для защиты от коронавируса

В связи с тем, что сахарный диабет входит в пятерку заболеваний, которые могут привести к осложнениям при инфицировании COVID-19, для пациентов с диабетом важно предпринимать усилия для укрепления своего иммунитета.

Одним из способов такого укрепления может стать правильно питание, в частности, употребление в пищу продуктов, которые укрепляют иммунную систему.

Список таких продуктов, составленный на основании индийских специалистов, приводит ресурс The Health Site.

Грибы. Обладают противовирусным и антибактериальным воздействием. Содержат высокий уровень антиоксидантов. Исследования показали, что грибы увеличивают производство цитокинов, сражающихся с инфекциями.

Чеснок. Содержит несколько антиоксидантов, защищает от целого набора вирусов и бактерий за счёт укрепления иммунной системы. Исследования также предполагают, что включение чеснока в диету повышает температуру корпуса тела и улучшает способность организма сжигать лишний жир.

Цитрусовые. Известны способностью укрепляет иммунитет, но есть и кое-что ещё. Исследования показывают, что цитрусовые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных процессов и даже рака.

Йогурт. Пробиотики — здоровые бактерии, встречающиеся в йогурте. Они способны стимулировать иммунную систему на борьбу с самыми разными болезнями.

Горячий чай. Чай содержит полифенолы, обладающие лечебной силой, флавонолы и катехины. Все эти антиоксиданты уничтожают свободные радикалы, повреждающие клетки, и укрепляют иммунную реакцию. Пейте горячий чай для того, чтобы смягчить горло. Чёрный и зелёный чай — лучший выбор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что куда большую чем диабет опасность для инфицированных коронавирусом пациентов представляют излишний вес и ожирение. Именно при их наличии заболевание протекает в тяжелой форме.

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