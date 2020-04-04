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Медики рассказали о сопутствующих заболеваниях жертв коронавируса в Украине
Большинство умерших от COVID-19 в Украине имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Напомним, ранее в Минздраве заявили об особой опасности COVID-19 для больных сахарным диабетом.
Распределение сопутствующих диагнозов скончавшихся пациентов:
- 61% — сердечно-сосудистые заболевания;
- 40% — сахарный диабет;
- 13% — новообразования (онкология);
- 4% — заболевания почек;
- 9% — заболевания легких;
- 4% — ожирение.
Всего по состоянию на 4 апреля от COVID-19 в Украине скончались 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).
Напомним, от коронавируса в нашей стране умирают в основном люди старше 50 лет.
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