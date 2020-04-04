Здоровье и медицина

Медики рассказали о сопутствующих заболеваниях жертв коронавируса в Украине

Большинство умерших от COVID-19 в Украине имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Напомним, ранее в Минздраве заявили об особой опасности COVID-19 для больных сахарным диабетом.

Распределение сопутствующих диагнозов скончавшихся пациентов:

61% — сердечно-сосудистые заболевания;

40% — сахарный диабет;

13% — новообразования (онкология);

4% — заболевания почек;

9% — заболевания легких;

4% — ожирение.

Всего по состоянию на 4 апреля от COVID-19 в Украине скончались 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).

Напомним, от коронавируса в нашей стране умирают в основном люди старше 50 лет.

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