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Пока люди заняты карантином: в Сингапуре два клана выдр подрались стенка на стенку (видео)

В Сингапуре, где местные жители долгое время были заняты спасением от пандемии коронавируса, две враждебные популяции выдр устроили массовую драку стенка на стенку в одном из водоёмов.

Соответствующее видео было опубликовано на сайте Reddit.

По словам разместившего ролик пользователя, запечатленнле на камеру столкновение произошло 29 марта, а сама вражда между двумя семьями животных имеет долгую предысторию.

Животные справа представляют крупнейшую в Сингапуре популяцию выдр Бишан. Своё имя этот клан получил от названия своего первого места обитания — парк Bishan-Ang Mo Kio. Несколько лет назад разросшееся семейство вышло за территорию своего ареала.

Первой жертвой этой экспансии стали выдры, жившие в заливе Марина-Бэй. Под натиском превосходящего противника они были вынуждены покинуть своё обиталище.

В 2018-м году семье Марина удалось проскользнуть сквозь своих соперников и на время закрепиться всё в том же парке Bishan-Ang Mo Kio. Однако, с каждым годом отстоять этот успех им становится всё тяжелее и тяжелее. Коренные обитатели Бишана продолжают попытки выгнать своих конкурентов со своей прародины. Один из эпизодов этого противостояния вы можете увидеть на этом видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что исследователи определили любимое развлечение выдр. Несмотря на то, что животное является отличным пловцом, по суше оно передвигается прыжками. А зимой выдры чередуют прыжки с длинным скользящим ходом — именно оно, считаютученые, является их любимым занятием. Его даже назвали «катанием на пузе».

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