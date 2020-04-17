Белка украла сладости, оставленные на крыльце дома, и прославилась (видео)

Мир

Работающая в одной из больниц американка не может видеться со своими родными из-за пандемии коронавируса. Поэтому она оставила пакет с пасхальными гостинцами на крыльце их дома. Однако жильцы обнаружили, что стали жертвой воров, которые разворошили пакет и похитили оттуда сладости.

Хозяин дома заподозрил, что в этом виновны соседские дети. «Я проверил камеры наблюдения, чтобы выяснить, кто это был. К моему удивлению, подозреваемый оказался ростом 30 сантиметров».

Как оказалось, преступницей была белка. Она совершила несколько ходок к пакету со вкусностями, который явно сочла подарком судьбы. Что-то она съела на месте, а что-то утащила с собой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что настырная приставучая белка озадачила кота, заставляя его поиграть с ней.

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