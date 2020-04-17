Спорт

Знаменитый экс-футболист «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци вспомнил один из самых скандальных эпизодов в истории чемпионатов мира. В решающем матче Мундиаля-2006 против Франции защитник не только забил гол в первом тайме, сравняв счет, но и в дополнительное время спровоцировал лидера французов Зинедина Зидана, который ударил Марко головой в грудь и был удален с поля.

Вот только на родине итальянца вовсе не похвалили за этот поступок. Скорее наоборот. «Зидана защищали французы, а меня растерзали собственные же соотечественники. Я не считаю их настоящими итальянцами. Я патриот и всегда буду защищать цвета Италии. Их критика задела меня больше всего. Эти люди должны были целовать землю, по которой я прошел, после того гола в финале», — поведал футболист в разговоре с болельщиком «Интера» итальянским шеф-поваром Давиде Олдани, опубликованном в Instagram.

Отметим, что в карьере Матерацци было немало скандальных выходок. После одного из матчей чемпионата Италии Марко устроил драку в подтрибунном помещении с игроком «Сиены» Бруно Чирилло, бил лежащего Руя Кошту, в прыжке а-ля карате едва не снес голову Индзаги. Испытал на себе грубость защитника и наш Андрей Шевченко.

Завершил карьеру Матерацци в 2015 году в индийском «Ченнае», там же начал тренировать. Вот только, покинув клуб в марте 2017-го, далее с тренерством у чемпиона мира не сложилось.

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