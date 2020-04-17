27.03 / 27.39 29.08 / 29.71
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Скандальный футболист, спровоцировавший Зидана в финале ЧМ-2006, рассказал о травле на родине (видео)

10:56 17 апреля 2020 250
Марко Матерацци
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Знаменитый экс-футболист «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци вспомнил один из самых скандальных эпизодов в истории чемпионатов мира. В решающем матче Мундиаля-2006 против Франции защитник не только забил гол в первом тайме, сравняв счет, но и в дополнительное время спровоцировал лидера французов Зинедина Зидана, который ударил Марко головой в грудь и был удален с поля.

Вот только на родине итальянца вовсе не похвалили за этот поступок. Скорее наоборот. «Зидана защищали французы, а меня растерзали собственные же соотечественники. Я не считаю их настоящими итальянцами. Я патриот и всегда буду защищать цвета Италии. Их критика задела меня больше всего. Эти люди должны были целовать землю, по которой я прошел, после того гола в финале», — поведал футболист в разговоре с болельщиком «Интера» итальянским шеф-поваром Давиде Олдани, опубликованном в Instagram.

Отметим, что в карьере Матерацци было немало скандальных выходок. После одного из матчей чемпионата Италии Марко устроил драку в подтрибунном помещении с игроком «Сиены» Бруно Чирилло, бил лежащего Руя Кошту, в прыжке а-ля карате едва не снес голову Индзаги. Испытал на себе грубость защитника и наш Андрей Шевченко.

Завершил карьеру Матерацци в 2015 году в индийском «Ченнае», там же начал тренировать. Вот только, покинув клуб в марте 2017-го, далее с тренерством у чемпиона мира не сложилось.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-1994 Олег Саленко нарушил карантин в Киеве и нагрубил журналистке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пожар в Голосеево

Пожар в киевском парке "Голосеево": обгоревший бобер вышел к очевидцам и умер на их глазах (фото 18+)

Обмен валют

Что будет с курсом доллара после Пасхи

Почему Украину вдруг накрыла песчаная буря: появился четкий ответ

Почему Украину вдруг накрыла песчаная буря: появился четкий ответ

Почаевская лавра

Очагом распространения коронавируса на Тернопольщине оказалась Почаевская лавра

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер