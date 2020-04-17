- 11:46 Пожар в киевском парке "Голосеево": обгоревший бобер вышел к очевидцам и умер на их глазах (фото 18+)
- 11:44 Коронные блюда и семейные традиции на Пасху звезд «Женского Квартала»
- 11:42 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:38 Что будет с курсом доллара после Пасхи
- 11:36 Коронавирус в армии: количество инфицированных военнослужащих растет
- 11:31 Уроженец Одессы создал и испытал на себе вакцины против чумы и холеры, спасшие миллионы людей
- 11:26 Водитель разогнал Ferrari до 372 км/час: в сеть попало впечатляющее видео
- 11:00 Почему Украину вдруг накрыла песчаная буря: появился четкий ответ
- 10:56 Скандальный футболист, спровоцировавший Зидана в финале ЧМ-2006, рассказал о травле на родине
- 10:50 Очагом распространения коронавируса на Тернопольщине оказалась Почаевская лавра
- 10:34 «Я просто женственная»: Кортни Кардашьян обидели предположения о ее беременности
- 10:15 Дым и смог в Киеве: спасатели объяснили, что происходит
Скандальный футболист, спровоцировавший Зидана в финале ЧМ-2006, рассказал о травле на родине (видео)
Знаменитый экс-футболист «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци вспомнил один из самых скандальных эпизодов в истории чемпионатов мира. В решающем матче Мундиаля-2006 против Франции защитник не только забил гол в первом тайме, сравняв счет, но и в дополнительное время спровоцировал лидера французов Зинедина Зидана, который ударил Марко головой в грудь и был удален с поля.
Вот только на родине итальянца вовсе не похвалили за этот поступок. Скорее наоборот. «Зидана защищали французы, а меня растерзали собственные же соотечественники. Я не считаю их настоящими итальянцами. Я патриот и всегда буду защищать цвета Италии. Их критика задела меня больше всего. Эти люди должны были целовать землю, по которой я прошел, после того гола в финале», — поведал футболист в разговоре с болельщиком «Интера» итальянским шеф-поваром Давиде Олдани, опубликованном в Instagram.
Отметим, что в карьере Матерацци было немало скандальных выходок. После одного из матчей чемпионата Италии Марко устроил драку в подтрибунном помещении с игроком «Сиены» Бруно Чирилло, бил лежащего Руя Кошту, в прыжке а-ля карате едва не снес голову Индзаги. Испытал на себе грубость защитника и наш Андрей Шевченко.
Завершил карьеру Матерацци в 2015 году в индийском «Ченнае», там же начал тренировать. Вот только, покинув клуб в марте 2017-го, далее с тренерством у чемпиона мира не сложилось.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-1994 Олег Саленко нарушил карантин в Киеве и нагрубил журналистке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».