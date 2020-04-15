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Обладатель «Золотой бутсы» нарушил в Киеве карантин и нагрубил журналистке (видео)
Экс-нападающий киевского «Динамо», испанской «Валенсии» и шотландского «Рейнджерса» Олег Саленко попал в скандальную историю.
В то время, как в Украине введены меры жесткого карантина в связи с пандемией коронавируса, обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-1994 и рекордсмен мировых первенств по количеству мячей, забитых в одном матче финального турнира, собрал на тренировку более десяти футболистов, действиями которых руководил возле бровки.
Это не осталось незамеченным бригадой полицейских и журналистами программы «Контролер», выходящей на одном из отечественных телеканалов. В итоге Саленко застали врасплох. Звездный экс-футболист попытался надавить своим авторитетом, грубя представителям правопорядка и журналистке, а затем, понимая, что наказания не избежать, использовал нецензурную лексику.
Смотрите видео (присутствует ненормативная лексика, 18+) по этой ссылке.
«Это был какой-то пиар для журналистов. Пусть мне предоставят документы, а потом будем разговаривать. У меня уже есть адвокат, и я буду отстаивать себя в суде. Кроме того, никакого протокола на руках у меня нет. Это была клоунада, распространили лживую информацию и убежали. Я стоял там, и я отвечаю за свои слова. Там бегали ребята, играли в футбол. И мой сын там тоже бегал. Надеюсь, этот дибилизм скоро закончится и все будет нормально. Я не Саша Усик, который может заниматься сам дома, индивидуально. Футбол — это игра на поле, на площадке. Скоро все будет хорошо», — прокомментировал инцидент Саленко сайту Meta-ratings.com.ua.
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