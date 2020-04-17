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Водитель разогнал Ferrari до 372 км/час: в сеть попало впечатляющее видео
В Германии водитель Ferrari LaFerrari разогнал свой гиперкар до скорости в 372 километра в час. Кстати, на Гран-при в Японии пилот Ferrari входил в поворот на скорости 300 км/ч, держась одной рукой за руль, а другой — за поврежденное зеркало заднего вида.
Развить огромную скорость водителю в Германии позволила пустынная трасса, на которой он обогнал несколько автомобилей. При этом он снимал показания спидометра на мобильный телефон.
Как пишет «Обозреватель», Ferrari никогда не называла максимальную скорость LaFerrari — в компании лишь просто заявляли, что автомобиль разгоняется «более 350 км/ч».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Швейцарии суд оштрафовал водителя Ferrari на 290 тысяч долларов за то, что он разогнался до 137 километров в час, превысив разрешенную скорость на 57 километров в час.
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