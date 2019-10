Безбашенный парень: пилот «Феррари» управлял машиной одной рукой на скорости 300 км/ч (видео)

В Японии пилот «Феррари» Шарль Леклер прошел поворот на Гран-при страны на скорости 300 км/ч, держась одной рукой за руль, а другой — за поврежденное зеркало заднего вида. Видеозапись момента опубликовала пресс-служба Формулы-1 в своём твиттер-аккаунте, пишет Спорт.ру.

Yeah, going through 130R is cool. But how about one-handed???



Nicely done @Charles_Leclerc #JapaneseGP F1 pic.twitter.com/JaCyKG3PNb

— Formula 1 (@F1) 13 октября 2019 г.