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Безбашенный парень: пилот «Феррари» управлял машиной одной рукой на скорости 300 км/ч (видео)

0:25 15 октября 2019 81
Шарль Леклер
Инф. «ФАКТОВ»

В Японии пилот «Феррари» Шарль Леклер прошел поворот на Гран-при страны на скорости 300 км/ч, держась одной рукой за руль, а другой — за поврежденное зеркало заднего вида. Видеозапись момента опубликовала пресс-служба Формулы-1 в своём твиттер-аккаунте, пишет Спорт.ру.

Выступавший во второй раз в карьере на трассе Сузуки монегаск рискованным образом прошел поворот 130R на скорости 300 км/ч. После столкновения с пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном на машине Леклера было повреждено переднее антикрыло и левое зеркало заднего вида. Придерживал его пилот одной рукой несколько кругов — в том числе и во время прохождения поворота 130R.

К сожалению, долго зеркало все равно не продержалось: через пару кругов упорхнуло с машины.

«Однако героизма Леклера это не отменяет. Просто безбашенный парень!», — отмечает издание.

В итоге Леклер финишировал шестым, но потерял одну позицию в итоговом протоколе из-за двух штрафов. Штраф в пять секунд был начислен к итоговому времени Леклера из-за столкновения с Ферстаппеном. Еще десять секунд штрафа он получил за продолжение гонки с машиной в небезопасном состоянии.

Издание напоминает, что Гран-при Японии сейчас проводят на «Сузуке» — одном из самых сложных и требовательных треков мира. Здесь множество быстрых поворотов, которые пилоты проезжают на скорости в 300 км/ч с перегрузкой 5−6G — во многом из-за них каждый гонщик пилот «Формулы-1» и обожает вояж на острова. Самый опасный и быстрый поворот на «Сузуке» — 130R: скоростной левый вираж, проходящийся с полным газом с 300+ км/ч на спидометре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкассах в первый день автогонок TimeAttack случилась трагедия. Организаторы не предусмотрели ограждения зрительской зоны от основной трассы, и потерявшая управление машина вылетела с трека, сбив мужчину, оказавшегося на пути. Удар был настолько сильным, что подбросил мужчину в воздух и заставил его пролететь несколько метров.

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