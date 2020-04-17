Что будет с курсом доллара после Пасхи

Деньги

Всю неделю курсы иностранных валют колебались в разных направлениях и к пятнице, 17 апреля, ситуация особо не изменилась. По сравнению со средой, 15 апреля, курс американской валюты вырос на 11 копеек, а вот европейская валюта, напротив, подешевела на 8 копеек. Так, 17 апреля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,20 грн за доллар и 29,63 грн за евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,06 грн, купить — по 27,44 грн; евро — сдать по 29,19 грн, купить — по 29,81 грн.

— На минувшей неделе доллар к гривне на разных сегментах рынка изменился разнонаправленно и при этом умеренно, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Запаздывающий официальный курс доллара немного подрос, а на других сегментах рынка снизился на 0,1−0,5%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,20 грн до 27,20 грн (+0,1%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,25−27,28 грн до 27,11−27,15 грн (-0,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,13−27,52 грн до 27,10−27,45 грн (-0,1%-0,3%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сократилась с 1,5% до 1,3% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Валютный рынок реагирует на сигналы от регулятора. Так первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что в апреле на валютном рынке страны психологические настроения сменились экономическими расчетами. Она отметила, что по итогам двух недель апреля НБУ выкупил в резервы около полумиллиарда долларов, и сегодня резервы составляют 25 млрд долларов, почти вернувшись к уровням начала года. По словам Рожковой, в Украине хватает запаса прочности для того, чтобы достойно и уверенно пройти те новые испытания, которые мы имеем в связи с карантином и борьбой с пандемией. В то же время для того, чтобы пройти с наименьшими потерями, Украине крайне необходима поддержка доноров, международных партнеров, в первую очередь МВФ.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1−27,4 грн, — прогнозирует Вадим Иосуб.

Положительный сигнал пришел и от Международного валютного фонда, который одобрил намерения украинских властей расширить бюджетный дефицит из-за пандемии коронавируса. При этом в фонде выразили уверенность в скором выполнении Украиной условий для старта новой программы поддержки.

«Украина серьезно пострадала от пандемии, — заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Пол Томсен. — Правительство принимает меры, которые приведут к очень значительному увеличению дефицита бюджета. Мы полностью поддерживаем это. В течение последних лет в рамках программы при поддержке фонда Украина достигла значительных показателей макроэкономической стабильности, что обеспечивает необходимые буферы для принятия необходимых мер.

Хочу напомнить, что Украина и МВФ обсуждают новую программу поддержки. Существует ряд проблем, которые остаются нерешенными, и я уверен, что они скоро будут преодолены и мы сможем рекомендовать программу нашему руководству. Есть хороший прогресс, и это, конечно, даст Украине больше ресурсов", — отметил представитель МВФ.

Кстати, Национальный банк Украины отсрочил до 1 августа 2020 года требования по применению бизнесом программных регистраторов расчетных операций (РРО), в том числе при осуществлении валютно-обменных операций. Требования должны были вступить в силу 19 апреля.

Как сообщает пресс-служба НБУ, соответствующее постановление Нацбанка о порядке и условиях проведения валютно-обменных операций вступило в силу 16 апреля. Таким образом, регулятор привел нормативно-правовую базу в соответствие с законом Украины, который вносит изменения в Налоговый кодекс и другие законы Украины для поддержки налогоплательщиков на период карантина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 28 апреля 2020 года вступает в силу закон, ужесточающий финансовый мониторинг безналичных расчетов как компаний, так и простых граждан. Кроме того, изменится порядок идентификации граждан при проведении платежей и оплате услуг в режиме онлайн.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter