Партийные съезды и жесткая врачебная цензура: главные ошибки Китая в борьбе с коронавирусом

Мир

Пандемия COVID-19 остается главной темой обсуждения в мировых СМИ и соцсетях. Люди хотят понять не только, когда все это закончится, но и как все началось. Кто несет ответственность за происходящее? Лидеры разных стран обвиняют друг друга в сокрытии информации, в распространении коронавируса, в других ужасных вещах.

«ФАКТЫ» хотят помочь своим читателям разобраться в потоке информации, который обрушился на нас всех. Коронавирус породил множество конспирологических теорий, слухов и откровенных заблуждений. Мы начинаем публиковать полные переводы лучших по остроте и актуальности статей о коронавирусе, вызвавших резонанс во всем мире.

Первая публикация — это расследование, проведенное журналистами Associated Press, после того как правительства США, Великобритании и ряда других стран мира публично обвинили власти Китая в преступном утаивании важнейших данных о новом вирусе на начальном этапе вспышки, когда коронавирус еще можно было остановить:

«Через шесть дней после того, как высокопоставленные китайские должностные лица тайно выяснили, что они, вероятно, сталкиваются с пандемией нового коронавируса, город Ухань, находившийся в эпицентре болезни, устроил массовый банкет для десятков тысяч людей, и миллионы начали путешествовать через него для празднования Нового года по лунному календарю.

Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил общественность об опасности на седьмой день, 20 января. Но к тому времени, более 3 000 человек были инфицированы в течение почти недели молчания. Это следует из документов, предназначенных для внутреннего пользования, и оказавшихся в распоряжении Associated Press.

Шесть дней. Это промедление с 14 января по 20 января не было ни первой ошибкой, допущенной китайскими чиновниками на всех уровнях в борьбе со вспышкой болезни, ни самым длительным отставанием, поскольку правительства во всем мире потом тянули с важными решениями в течение нескольких недель и даже месяцев в борьбе с вирусом.

Однако промедление первой страны, столкнувшей с новым коронавирусом, пришлось на критический момент — начало вспышки. Попытка Китая лавировать на грани между предупреждением общественности и предотвращением паники стала основой для пандемии, которая заразила более 2 миллионов человек и унесла более 137 тысяч жизней во всем мире.

«Это беспрецедентно», — говорит Зуо-Фэн Чжан, эпидемиолог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «Если бы они приняли меры на шесть дней раньше, пациентов было бы гораздо меньше, и медицинских учреждений было бы достаточно. Мы могли бы избежать краха медицинской системы в Ухане».

Другие эксперты считают, что китайское правительство, возможно, медлило с предупреждением общественности, чтобы предотвратить истерию, при этом оно действовало быстро в частном порядке в течение этого времени.

Но шестидневная задержка со стороны китайских лидеров в Пекине последовала после двухнедельного периода, в течение которого Национальный центр по контролю заболеваний КНР (CDC) вообще не регистрировал случаи заражения. Это подтверждают документы, полученные AP. За это время, с 5 по 17 января, сотни пациентов обращались в больницы не только в Ухане, но и по всей стране.

Кто несет ответственность — местные чиновники, которые не сообщили о зараженных, или пекинские руководители. Также не ясно наверняка, что конкретно знали должностные лица о ситуации в Ухане, в котором только недавно был отменен карантин.

Но ясно то, как говорят эксперты, что жесткий контроль над информацией в Китае, бюрократические препятствия и нежелание посылать плохие новости вверх по цепочке полностью заглушили ранние предупреждения об опасности. 2 января национальное телевидение показало публичное наказание восьми врачей за «разжигание слухов», напугало медиков в Ухане.

«Врачи в городе боялись», — говорит Дали Ян, профессор китайской политики чикагского университета. «Это было настоящее запугивание представителей целой профессии».

Без этих внутренних данных лидеры в Пекине осознали опасность пандемии только после первого случая заражения за пределами Китая — в Таиланде 13 января. И только тогда они запустили в действие общенациональный план по выявлению случаев заражения, который расширял критерии установления заболевания и прямо приказывал врачам осуществлять необходимую проверку пациентов. Власти также поручили должностным лицам в провинции Хубэй, где находится Ухань, начать проверку температуры пассажиров в транспортных узлах и сократить число массовых общественных собраний. И они сделали все это, не сообщая общественности.

Китайское правительство неоднократно отрицало обвинения в сокрытии информации в первые дни, заявляя, что оно немедленно сообщило о вспышке заболевания Всемирной организации здравоохранения.

«Те, кто обвиняет Китай в отсутствии прозрачности и открытости, несправедливы», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чжао Лицзян, отвечая на вопрос AP.

Документы между тем показывают, что глава Китайской национальной комиссии по здравоохранению Ма Сяовэй в ходе конфиденциальной телеконференции с медицинскими работниками провинции изложил мрачную оценку ситуации 14 января. В одном из них говорится, что телеконференция была проведена с целью передачи инструкций по коронавирусу от председателя Си Цзиньпина, премьер-министра Ли Кэцяна и вице-премьера Сунь Чуняна, но документ не уточняет, что это были за инструкции.

«Эпидемическая ситуация по-прежнему тяжела и сложна, что является самой серьезной проблемой со времен SARSв 2003 году и, вероятно, перерастет в крупное событие в области общественного здравоохранения», — цитирует документ Ма.

Национальная комиссия по здравоохранению является главным органом в медицинской системе страны. В распространенном по факсу заявлении комиссия заявила, что она организовала телеконференцию из-за случая, о котором сообщалось в Таиланде, и возможности распространения вируса во время новогодних поездок. Подчеркивается, что Китай опубликовал информацию о вспышке болезни «открытым, транспарентным, ответственным и своевременным образом» в соответствии с «важными инструкциями», неоднократно изложенными председателем Си.

Документы поступили от анонимного источника в медицинской сфере, который не хотел, чтобы его назвали, опасаясь возмездия. AP получил подтверждение содержания документов из двух других источниками в области общественного здравоохранения, знавшими о телеконференции. Некоторые фрагменты документа отражены в публичном сообщении о телеконференции, они были опубликованы в феврале, но лишены ключевых деталей.

В разделе, озаглавленном «Трезвое понимание ситуации», в документе говорится, что «групповые случаи свидетельствуют о том, что передача инфекции от человека человеку возможна». Особо выделен случай в Таиланде, который «значительно изменил ситуацию» из-за возможного распространения вируса за рубежом.

«С приходом Весеннего фестиваля (Новый год по лунному календарю — Ред.), многие люди будут путешествовать, и риск передачи и распространения высок», говорится в документе. «Все населенные пункты должны подготовиться к пандемии и отреагировать на нее».

Из документа следует, что Ma потребовал от должностных лиц объединиться вокруг председателя Си, поскольку очевидно, что политические соображения и социальная стабильность являются ключевыми приоритетами в преддверии двух самых важных в году политических собраний в марте (речь идет о партийных съездах — Ред.). Хотя из документа не следует прямо, почему китайские лидеры ждали шесть дней, чтобы обнародовать свои опасения, эти собрания могут быть одной из причин.

«Призывы к социальной стабильности, не раскачивать лодку до этих важных партийных съездов очень сильны», — говорит Дэниел Мэттингли, специалист по китайской политике в Йельском университете. «Мое предположение следующее — они хотели скрывать ситуацию немного дольше и посмотреть, что произойдет».

Сразу после телеконференции 15 января Центр по контролю и профилактике заболеваний в Пекине приступил к осуществлению внутренних мер реагирования на чрезвычайные ситуации на самом высоком уровне. Он велел высшим руководителям CDC создать и возглавить 14 рабочих групп, которым было поручено получать средства, обучать работников здравоохранения, собирать данные, проводить исследования на местах и осуществлять надзор за лабораториями, говорится во внутренней записке CDC.

Национальная комиссия по здравоохранению также распространила 63-страничный набор инструкций среди провинциальных чиновников системы здравоохранения. Этот список также получен AP. Инструкции приказывали должностным лицам по всей стране выявлять предполагаемые случаи заболевания, больницам — открывать специальные отделения для больных с высокой температурой, а врачам и медсестрам — носить защитные средства. Все инструкции помечены как «служебные», «не подлежащие распространению в Интернете», «не подлежащие публичной огласке».

Одновременно с этим официальные лица в стране продолжали преуменьшать угрозу, указывая всего на 41 случай заражения, который был известен официально на тот момент.

«Мы пришли к выводу, что риск устойчивой передачи вируса от человека к человеку низкий», — заявил 15 января Ли Кун, глава Центра аварийных ситуаций CDC Китая, выступая по китайскому государственному телевидению. Он сказал это в тот же день, когда его назначили руководителем группы подготовки чрезвычайных планов реагирования первого уровня.

20 января председатель Си выступил с первым публичным комментарием по поводу вируса, заявив, что к вспышке «следует относиться серьезно» и осуществлять все возможные меры противостояния ей. Сразу же после этого ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань впервые объявил по национальному телевидению о том, что вирус передается от человека человеку.

Если бы неделей ранее общественность была предупреждена о том, чтобы принять такие меры, как социальное дистанцирование, ношение масок и ограничения на поездки, случаи заболевания можно было бы сократить на две трети, говорится в одном из документов. Более раннее предупреждение могло бы спасти жизни, уверен Чжан, врач и Лос-Анджелеса.

Тем не менее, другие эксперты в области здравоохранения заявили AP, что правительство Китая приняло решительные меры в частном порядке, учитывая имеющуюся у него информацию.

«Они, возможно, не сказали правильные вещи, но они делали правильные вещи», — заявил Рэй Ип, бывший глава китайского офиса Центра по контролю заболеваний США. «20-го января они забили тревогу по всей стране, что не является необоснованной задержкой».

Если бы официальные представители системы здравоохранения подняли тревогу преждевременно, это могло бы навредить их авторитету и затем помешать их способности мобилизовать общество, считает Бенджамин Каулинг, эпидемиолог из Университета Гонконга. «Вспомните сказку про мальчика, который кричал: «Волк! Волк!» — говорит он.

Между тем промедление в шесть дней может стать хорошей поддержкой обвинениям, которые выдвинул президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что секретность китайского правительства помешала соответствующей реакции всего мира на ситуацию с вирусом. Тем не менее, даже публичное заявление, сделанное 20 января, оставило США почти два месяца на то, чтобы подготовиться к пандемии.

В течение этих месяцев Трамп проигнорировал предупреждения своих советников и объявил болезнь не заслуживающей беспокойства, в результате чего правительство США не успело пополнить запасы медикаментов и необходимого оборудования и поначалу использовало несовершенные тесты. Лидеры по всему миру закрывали глаза на эпидемию, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даже говорил о стратегии «стадного иммунитета» — пока не заболел сам. Президент Бразилии Жаир Болсонару высмеивал то, что называл «небольшой простудой».

Как показывают документы, находящиеся в распоряжении AP, история развития пандемии в Китае на раннем этапе показывает упущенные возможности на каждом шагу. При председателе Си, самом авторитарном лидере Китая за последние десятилетия, усиление политических репрессий заставило чиновников проявлять нерешительность в тех случаях, когда нужно сообщать плохую информацию наверх. Все они ждут четкого разрешающего сигнала.

«Ставки для чиновников настолько высоки, что они крайне неохотно переходят эту грань», — говорит Мэттингли, профессор Йельского университета. «Это затрудняет передачу плохой информации наверх с местного уровня».

Врачи и медсестры в Ухане сообщили китайским СМИ, что уже в конце декабря 2019 года существовало множество признаков того, что коронавирус может передаваться от человека человеку. Пациенты, которые никогда не были на рынке в Ухане, который является предполагаемым источником распространения вируса, оказывались инфицированы. Начали болеть медицинские работники.

Но чиновники пресекали попытки медиков сообщить о таких случаях. Они устанавливали жесткие критерии подтверждения случаев, положительные тесты отправлялись в Пекин для перепроверки. От медиков требовали, чтобы они отчитывались перед руководителями перед отправкой каждой информации наверх. Врачей наказывали за предупреждение о болезни.

В результате ни одного нового случая не было зарегистрировано в течение почти двух недель с 5 января. Никто не отменил проведение в Ухане двух крупнейших политических встреч.

В течение этого периода группы экспертов, направляемые Пекином в Ухань, докладывали, что им не удалось найти явные признаки опасности и передачи инфекции от человека человеку.

«Китай обладает многолетним опытом борьбы с болезнями, нет абсолютно никаких шансов, что из-за массовых поездок во время Весеннего фестиваля эта инфекция будет широко распространяться», — заявил 6 января Takungpao (издание в Гонконге) глава первой группы экспертов, Сюй Цзяньгуо. Он добавил, что «нет никаких доказательств передачи вируса от человека человеку» и что угроза является низкой.

Вторая группа экспертов, направленная 8 января, также не смогла обнаружить каких-либо явных признаков передачи инфекции от человека человеку. Тем не менее, во время их пребывания, около 10 врачей и медсестер уже заразились вирусом.

Группы искали пациентов с тяжелой пневмонией, не обращая внимание на больных с незначительными симптомами. Они также сузили поиск теми, кто посетил рынок морепродуктов в Ухане, и это оказалось ошибкой, уверен Коулинг, гонконгский эпидемиолог, который прилетал в Пекин в конце января для изучения случаев заражения.

Через несколько недель после того, как тяжесть эпидемии стала очевидной, некоторые эксперты обвинили уханьских чиновников в намеренном сокрытии случаев заражения.

«Я всегда подозревал, что вирус передается от человека человеку», — заявил 15 марта в своем посте в китайской соцсети Weibo Ван Гуанфа, лидер второй группы экспертов. Он заболел вскоре после возвращения из Уханя в Пекин 16 января.

Тогдашний мэр Уханя Чжоу Сяньван, оправдываясь, обвинил национальные правила соблюдения секретности.

«Как должностное лицо, представляющее местные власти, я мог раскрыть информацию только после получения санкции на это», — заявил Чжоу в конце января государственным СМИ. «Многие люди не понимают этого».

В результате, высшее руководство Китая, возможно, пребывало в неведении.

«CDC действовал вяло, предполагая, что все было хорошо», — сказал AP эксперт в области здравоохранения Китая, отказавшись быть названным из страха возмездия. «Если бы мы начали делать что-то на неделю или две раньше, все могло бы пойти иначе».

Это происходило не только в Ухане. В Шэньчжэне на юге Китая, в сотнях миль, команда под руководством микробиолога Юэнь Квок-юнь использовала свои собственные тесты, чтобы подтвердить, что шесть членов семьи из семи человек заражены вирусом. Это было 12 января. В интервью китайскому журналу Caixin Юэнь сказал, что он сообщил чиновникам CDC всех уровней, в том числе в Пекине, о положительных тестах. Но внутренние отчеты CDC не отражают отчет Юэня.

Когда было объявлено о случае заражения в Таиланде, руководство системы здравоохранения, наконец, составило внутренний план систематического выявления, изоляции, тестирования и лечения всех случаев нового коронавируса по всей стране.

Число случаев заражения в Ухане начало расти немедленно — четыре на 17 января, затем 17 на следующий день и 136 на 19 января. По всей стране начали проявляться десятки случаев заболевания, в некоторых случаях среди пациентов, которые были инфицированы ранее, но еще не были протестированы. В Чжэцзяне, например, мужчина, госпитализированный 4 января, был изолирован только 17 января, а его заражение подтвердилось положительным тестом 21 января. В Шэньчжэне, где Юэнь ранее выявил шесть человек, зафиксировали официально первый случай только 19 января.

В больнице Юнион в Ухане, одной из лучших в городе, 18 января прошло экстренное совещание. Сотрудники получили указание принять строгие меры изоляции — еще до официального заявления председателя Си. Эксперт в области здравоохранения рассказал AP, что 19 января она посетила больницу, построенную после вспышки SARS, и увидела, как медработники экстренно готовили целое здание с сотнями койко-мест для больных пневмонией.

«Все в стране, кто работал в сфере лечения инфекционных заболеваний, знали, что что-то происходит», — сказала она, отказавшись назвать свое имя. «Они ожидали эпидемию».

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Когда перевод статьи AP был готов, появилась официальная информация из Уханя, полностью подтверждающая факты, изложенные в этом материале. Китайские медики пересчитали случаи с летальным исходом в городе, который стал очагом пандемии COVID-19, и назвали новые ошеломляющие данные. Количество смертей от коронавируса только в Ухане оказалось больше на 50% по сравнению с тем, что называлось прежде.

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