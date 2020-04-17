Экс-футболист «МанСити» надолго дисквалифицирован за организацию договорного матча (фото)

Спорт

37-летний нигерийский футболист Диксон Этуху, в послужном списке которого выступления в ряде английских клубов («Манчестер Сити», «Норвич», «Сандерленд», «Фулхэм», «Блекбэрн»), отстранен от футбольной деятельности на пять лет.

Такое решение принял дисциплинарный комитет Шведского футбольного союза. В 2017 году Этуху, выступавший за «Манчестер Сити» на заре своей карьеры в в 2000--2002 годах, пытался подговорить голкипера АИКа Кириякоса Стаматопулоса, с которым выступал за столичный клуб в 2015—2016-м, сдать матч с «Гетеборгом». Вратарь не согласился на сделку, а затем и предал огласке нечистые намерения экс-партнера. В итоге в ноябре 2019-го Диксона признали виновным, апелляция нигерийца также результата не принесла.

Этуху выступал за "Манчестер Сити" на заре карьеры в 2000--2002 годах

Отметим, что Этуху, выступая за «Фулхэм», дошел до финала Лиги Европы-2009/2010, в котором английский клуб проиграл в дополнительное время мадридскому «Атлетико». В 2010-м в составе сборной отправился на чемпионат мира в ЮАР, где провел все три матча группового этапа — один раз сыграв вничью и дважды проиграв, Нигерия не смогла выйти в плей-офф турнира.

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