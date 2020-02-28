Разбил допинг-пробу: трехкратный олимпийский чемпион дисквалифицирован на 8 лет (фото)

Спорт

28-летнего китайского пловца Сунь Яна, который является трехкратным олимпийским чемпионом и действующим обладателем мирового рекорда на дистанции 1500 метров вольным стилем, дисквалифицировали на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

В сентябре 2018 года спортсмен без вразумительной причины разбил молотком пробирку с собственной пробой на глазах у офицеров допинг-контроля и отказался от сдачи мочи. Примечательно, что Международная федерация водных видов (FINA) никак не наказала китайца, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в CAS с протестом. «WADA решило обжаловать первоначальное постановление FINA, внимательно изучив его и сделав вывод, что ряд пунктов не соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу. Сегодняшнее решение CAS подтверждает эти опасения и является важным результатом», — прокомментировал вынесенное решение генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Спортсмен получил максимальный срок дисквалификации, поскольку в 2014 году уже подвергался санкциям за употребление запрещенного препарата. Несмотря на то, что данное решение обжалованию не подлежит, пловец собирается апелляцию. «Я поручил адвокату подать апелляцию в Федеральный Верховный суд Швейцарии в соответствии с законом. Я хочу, чтобы как можно больше людей знали правду. Я твердо уверен в своей невиновности! Верьте, что факты должны победить ложь. Я буду бороться до конца, чтобы защитить свои законные права и интересы», — приводит слова китайца издание Reuters.

Отметим, что Сунь Ян, рост которого составляет 198 см, становился олимпийским чемпионом в Лондоне-2012 (400 и 1500 метров вольным стилем) и Рио-2016 (200 метров вольным стилем), а также завоевал 11 наград высшей пробы на чемпионатах мира — больше (25) только у американца Майкла Фелпса.

Чаще, чем Сунь Ян, чемпионом мира по плаванию становился только легендарный американец Майкл Фелпс

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская легкоатлетка Наталья Прищепа дисквалифицирована за применение допинга.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter