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Разбил допинг-пробу: трехкратный олимпийский чемпион дисквалифицирован на 8 лет (фото)
28-летнего китайского пловца Сунь Яна, который является трехкратным олимпийским чемпионом и действующим обладателем мирового рекорда на дистанции 1500 метров вольным стилем, дисквалифицировали на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.
В сентябре 2018 года спортсмен без вразумительной причины разбил молотком пробирку с собственной пробой на глазах у офицеров допинг-контроля и отказался от сдачи мочи. Примечательно, что Международная федерация водных видов (FINA) никак не наказала китайца, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в CAS с протестом. «WADA решило обжаловать первоначальное постановление FINA, внимательно изучив его и сделав вывод, что ряд пунктов не соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу. Сегодняшнее решение CAS подтверждает эти опасения и является важным результатом», — прокомментировал вынесенное решение генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
Спортсмен получил максимальный срок дисквалификации, поскольку в 2014 году уже подвергался санкциям за употребление запрещенного препарата. Несмотря на то, что данное решение обжалованию не подлежит, пловец собирается апелляцию. «Я поручил адвокату подать апелляцию в Федеральный Верховный суд Швейцарии в соответствии с законом. Я хочу, чтобы как можно больше людей знали правду. Я твердо уверен в своей невиновности! Верьте, что факты должны победить ложь. Я буду бороться до конца, чтобы защитить свои законные права и интересы», — приводит слова китайца издание Reuters.
Отметим, что Сунь Ян, рост которого составляет 198 см, становился олимпийским чемпионом в Лондоне-2012 (400 и 1500 метров вольным стилем) и Рио-2016 (200 метров вольным стилем), а также завоевал 11 наград высшей пробы на чемпионатах мира — больше (25) только у американца Майкла Фелпса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская легкоатлетка Наталья Прищепа дисквалифицирована за применение допинга.
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