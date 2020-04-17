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Общество и люди

Не выходя из машины: в Одессе на Пасху проведут богослужение на парковке (фото)

13:25 17 апреля 2020 25
Машины у Народной церкви в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Необычное богослужение в праздник Пасхи в условиях карантина состоится в Одессе. Оно пройдет на автостоянке, рядом со зданием Народной церкви в сквере имени Гамова, что в Малиновском районе города.

На торжественной литургии смогут присутствовать все изъявившие желание автомобилисты на личном транспорте. Основные условия: припарковавшись на определенной дистанции друг от друга, верующие не покидают салонов своих авто. Специальные распорядители помогут прибывшим на службу с определением мест для парковки.

Прихожанам предлагают использовать функции машины для проведения службы. Например, вместо «Аминь» можно будет помигать дальним светом.

При себе прихожанам необходимо иметь защитные медицинские маски и антисептик.

На сцене у храма будут исполнять христианские гимны, пастырь произнесет хвалу и прославление.

Для тех, кто не сможет приехать на своем авто, проведут онлайн-трансляцию торжества в соцсетях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть праздничные богослужения в режиме онлайн.

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