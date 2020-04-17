- 13:25 Не выходя из машины: в Одессе на Пасху проведут богослужение на парковке
- 13:18 «Важно оставаться на связи»: Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, как им живется на карантине
- 13:06 Экс-футболист «МанСити» надолго дисквалифицирован за организацию договорного матча
- 13:06 В Киеве ограничат доступ к кладбищам: кого это коснется
- 13:06 Настя Каменских поделилась эксклюзивным меню для похудения
- 12:49 Ионинский монастырь закрыли на карантин: что произошло
- 12:35 Местный Чернобыль: в селе под Киевом горит свалка
- 12:31 Груда металла: под Николаевом BMW влетел в трактор и затем в дерево
- 12:21 Пасха-2020: социологи выяснили, сколько украинцев готовы прорываться в храмы
- 12:12 На Львовщине в разгар карантина устроили массовое шествие: многие были без масок
- 11:53 Партийные съезды и жесткая врачебная цензура: главные ошибки Китая в борьбе с коронавирусом
- 11:46 Пожар в киевском парке "Голосеево": обгоревший бобер вышел к очевидцам и умер на их глазах (фото 18+)
Не выходя из машины: в Одессе на Пасху проведут богослужение на парковке (фото)
Необычное богослужение в праздник Пасхи в условиях карантина состоится в Одессе. Оно пройдет на автостоянке, рядом со зданием Народной церкви в сквере имени Гамова, что в Малиновском районе города.
На торжественной литургии смогут присутствовать все изъявившие желание автомобилисты на личном транспорте. Основные условия: припарковавшись на определенной дистанции друг от друга, верующие не покидают салонов своих авто. Специальные распорядители помогут прибывшим на службу с определением мест для парковки.
Прихожанам предлагают использовать функции машины для проведения службы. Например, вместо «Аминь» можно будет помигать дальним светом.
При себе прихожанам необходимо иметь защитные медицинские маски и антисептик.
На сцене у храма будут исполнять христианские гимны, пастырь произнесет хвалу и прославление.
Для тех, кто не сможет приехать на своем авто, проведут онлайн-трансляцию торжества в соцсетях.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть праздничные богослужения в режиме онлайн.
Читайте также: Никаких масок и дистанций: в центре Одессы устроили раздачу бесплатных куличей (фото)
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.