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Происшествия

"Чистый четверг": в сеть выложили видео страшных пожаров на Житомирщине (фото, видео)

13:33 17 апреля 2020 286
Пожары в Житомирской области
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили фото и видео последствий страшных пожаров в Житомирской области, где также горел и мусорный полигон.

«Чистый четверг, Острова Овручского района… Это — диверсии, организованные и скоординированные», — пишет на своей страничке в социальных сетях Виталий Юшкевич, выложивший как видео пожаров, так и их последствий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Житомирщине пожар, возникший из-за загорания сухой травы, добрался до села Борятин и охватил 27 зданий, находящихся на одной улице возле поля.

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