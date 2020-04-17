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"Чистый четверг": в сеть выложили видео страшных пожаров на Житомирщине (фото, видео)
В сеть выложили фото и видео последствий страшных пожаров в Житомирской области, где также горел и мусорный полигон.
«Чистый четверг, Острова Овручского района… Это — диверсии, организованные и скоординированные», — пишет на своей страничке в социальных сетях Виталий Юшкевич, выложивший как видео пожаров, так и их последствий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Житомирщине пожар, возникший из-за загорания сухой травы, добрался до села Борятин и охватил 27 зданий, находящихся на одной улице возле поля.
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