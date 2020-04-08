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На Львовщине второй день горит мусорная свалка: фото и видео с места ЧП
На Львовщине сжигание сухой травы спровоцировало пожар на Новояворовском мусорном полигоне. Огонь распространился на 1,8 га территории. Напомним, накануне из-за горящей травы на несколько часов было заблокировано движение по трассе Киев-Чоп.
Как сообщил в Facebook заместитель председателя Львовской областной администрации Юрий Холод, к тушению огня привлекли 12 пожарных машин и 70 спасателей.
Возгорание, по оперативным данным львовского регионального управления ГСЧС, произошло около 15:00 7 апреля, до 22:00 удалось потушить огонь на 0,8 га.
Операция по ликвидация возгорания продолжилась утром 8 апреля.
Напомним, тление сухого настила продолжается и на Киевщине — на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения ЧАЭС. В поджоге подозревают 27-летнего жителя села Раговка Полесского района, который жег мусор и сухую траву.
Фото Юрия Холода
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!