Происшествия

На Львовщине второй день горит мусорная свалка: фото и видео с места ЧП

На Львовщине сжигание сухой травы спровоцировало пожар на Новояворовском мусорном полигоне. Огонь распространился на 1,8 га территории. Напомним, накануне из-за горящей травы на несколько часов было заблокировано движение по трассе Киев-Чоп.

Как сообщил в Facebook заместитель председателя Львовской областной администрации Юрий Холод, к тушению огня привлекли 12 пожарных машин и 70 спасателей.

Возгорание, по оперативным данным львовского регионального управления ГСЧС, произошло около 15:00 7 апреля, до 22:00 удалось потушить огонь на 0,8 га.

Операция по ликвидация возгорания продолжилась утром 8 апреля.

Напомним, тление сухого настила продолжается и на Киевщине — на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения ЧАЭС. В поджоге подозревают 27-летнего жителя села Раговка Полесского района, который жег мусор и сухую траву.

Фото Юрия Холода

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