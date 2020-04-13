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Происшествия

Из-за поджигателей травы горят десятки домов в селе под Житомиром (фото)

19:03 13 апреля 2020 178
На месте пожара
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 13 апреля, в Житомирской области произошло возгорание сухой травы на поле возле села Борятин. В эти дни пожары бушуют во многих регионах Украины, в том числе в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области сообщает, что трава загорелась на площади 2 га. Сложности при тушении создали сильные порывы ветра, которые изменили направление распространения пожара. В результате пламя добралось до села Борятин и охватило 27 зданий, находящихся на одной улице возле поля.

Пожар локализован, продолжается его тушение.

Ранее сообщалось, что под Ровно загорелся Свято-Успенский мужской монастырь — пожар принял жуткие масштабы. С огнем сражались несколько десятков сотрудников ГСЧС.

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Из-за поджигателей травы горят десятки домов в селе под Житомиром (фото)

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