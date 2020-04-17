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В перерыве между пошивом масок: играющие в баскетбол монахини удивили сеть (видео)
Испанский журналист Алехандро Авила Вильярес опубликовал в соцсети Twitter видео довольно необычного зрелища. На нем монахини монастыря Сан-Леандро в городе Севилья с энтузиазмом играют играют в баскетбол. «Не думал, что увижу такое», — написал журналист, ролик которого набрал более 2,8 миллиона просмотров.
Сестры временно переключились с производства лакомства, известного, как Желтки Сан-Леандро, на пошив защитных масок, которые пользуются большим спросом в условиях пандемии коронавируса. Желтки, которые еще называют Желтками Святой Терезы — вид своеобразного печенья, который изготавливают в этом монастыре уже больше 400 лет. При этом увариваются желтки, сбитые с сахарным сиропом, лимонным соком и корицей. Однако от этого традиционного занятия обитательницы монастыря временно отказались.
Монахини сшили уже более 5000 масок, которые передали больницам, а также в приюты для бездомных.
Nunca pensé que vería a unas monjas de clausura jugando al baloncesto. Hoy he visitado el convento de San Leandro, donde sus monjas han cambiado la elaboración de sus célebres yemas por mascarillas sanitarias. Entre costura y costura, tiros a canasta. #Sevilla #Sevillahoy pic.twitter.com/enf7TyVjCy— Alejandro Ávila (@AleAvilaV) April 13, 2020
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