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В перерыве между пошивом масок: играющие в баскетбол монахини удивили сеть (видео)

13:42 17 апреля 2020 65
Монахини играют в баскетбол
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Испанский журналист Алехандро Авила Вильярес опубликовал в соцсети Twitter видео довольно необычного зрелища. На нем монахини монастыря Сан-Леандро в городе Севилья с энтузиазмом играют играют в баскетбол. «Не думал, что увижу такое», — написал журналист, ролик которого набрал более 2,8 миллиона просмотров.

Сестры временно переключились с производства лакомства, известного, как Желтки Сан-Леандро, на пошив защитных масок, которые пользуются большим спросом в условиях пандемии коронавируса. Желтки, которые еще называют Желтками Святой Терезы — вид своеобразного печенья, который изготавливают в этом монастыре уже больше 400 лет. При этом увариваются желтки, сбитые с сахарным сиропом, лимонным соком и корицей. Однако от этого традиционного занятия обитательницы монастыря временно отказались.

Монахини сшили уже более 5000 масок, которые передали больницам, а также в приюты для бездомных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «двойник-зомби» Анджелины Джоли заразилась коронавирусом в иранской тюрьме.


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