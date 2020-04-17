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«Двойник-зомби» Анджелины Джоли заразилась коронавирусом в иранской тюрьме (фото)
Жительница Ирана, звезда соцсети Instagram Сахар Табар (настоящее имя — Фатиме Хишванд), которую называют «двойником-зомби» Анджелины Джоли и сравнивают с героиней мультфильма «Труп невесты», заразилась коронавирусом в тюрьме. Как сообщает издание The New York Post, Сахар находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Адвокаты 22-летней девушки просили отпустить ее на волю под залог в связи с пандемией, но власти отказались удовлетворить их ходатайство.
Сахар была арестована в октябре прошлого года по обвинению в богохульстве, подстрекательстве к насилию, в получении дохода неприемлемыми средствами, поощрении молодежи к коррупции и нарушении дресс-кода, принятого в стране.
Она прославилась в 2017 году благодаря своим необычным снимкам. Ходили слухи, что она сделала 50 пластических операций, чтобы выглядеть подобным образом. Однако Табар призналась, что ее фото — результат макияжа и фотошопа. И что она публикует снимки в сети для собственного развлечения.
Instagram — единственная дозволенная соцсеть в Иране. Facebook и Twitter здесь запрещены.
От коронавируса в Иране скончались уже почти 5000 человек. Инфицированных — около 78 тысяч.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Иране показали на ТВ интервью с Сахар Табар, которое она дала в тюрьме.
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