27.03 / 27.37 29.06 / 29.68
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Март побил сразу четыре температурных рекорда

13:51 17 апреля 2020 51
Март побил сразу четыре температурных рекорда
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Март-2020 стал одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений в Украине. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Напомним, ранее метеорологи пришли к выводу, что в нынешнем году в марте для Киева наступил май.

В частности, средняя месячная температура воздуха превысила норму на 3−7,4 градуса, а на Закарпатье и в Карпатах — на 1,8−2,5 градуса.

Температурные рекорды были поставлены 3−6 и 8−13 марта, причем средняя суточная температура превышала норму на 16 (!) градусов.

Минимальная температура в марте составила 10 градусов мороза, максимальная — 25 градусов тепла.

По всей территории страны ощущался недостаток осадков — в среднем 21−79% от нормы, а в южных и Донецкой областях до 6% от месячной нормы.

Лишь в начале второй декады и в конце месяца в Украину вторгался арктический воздух, что приводило к ощутимым непродолжительным похолоданиям.

Снежный покров в течение месяца наблюдался на высокогорье Карпат (высотой 14−75 см), тогда как на остальной территории он устанавливался кратковременно 15−16 марта в отдельных районах северных, Волынской, Черкасской и Харьковской областей.

Ранее в Центральной обсерватории имени Срезневского констатировали, что март 2020 года стал третьим в рейтинге самых теплых в столице за 140 лет, однако по количеству температурных рекордов — первым.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Василий Уткин

Историческая ошибка Путина: российский комментатор Уткин неожиданно высказался о Крыме (видео)

Евгений Головаха

Скатится ли Украина обратно в 90-е: озвучен осторожный прогноз

Ксения Собчак

Собчак наехала на Ивлееву и Полякову из-за дурацких челленджей в Instagram

Председатель КНР Си Цзиньпин

Партийные съезды и жесткая врачебная цензура: главные ошибки Китая в борьбе с коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер