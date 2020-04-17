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Март побил сразу четыре температурных рекорда
Март-2020 стал одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений в Украине. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Напомним, ранее метеорологи пришли к выводу, что в нынешнем году в марте для Киева наступил май.
В частности, средняя месячная температура воздуха превысила норму на 3−7,4 градуса, а на Закарпатье и в Карпатах — на 1,8−2,5 градуса.
Температурные рекорды были поставлены 3−6 и 8−13 марта, причем средняя суточная температура превышала норму на 16 (!) градусов.
Минимальная температура в марте составила 10 градусов мороза, максимальная — 25 градусов тепла.
По всей территории страны ощущался недостаток осадков — в среднем 21−79% от нормы, а в южных и Донецкой областях до 6% от месячной нормы.
Лишь в начале второй декады и в конце месяца в Украину вторгался арктический воздух, что приводило к ощутимым непродолжительным похолоданиям.
Снежный покров в течение месяца наблюдался на высокогорье Карпат (высотой 14−75 см), тогда как на остальной территории он устанавливался кратковременно 15−16 марта в отдельных районах северных, Волынской, Черкасской и Харьковской областей.
Ранее в Центральной обсерватории имени Срезневского констатировали, что март 2020 года стал третьим в рейтинге самых теплых в столице за 140 лет, однако по количеству температурных рекордов — первым.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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