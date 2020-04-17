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Почему Украину вдруг накрыла песчаная буря: появился четкий ответ

11:00 17 апреля 2020 1064
Почему Украину вдруг накрыла песчаная буря: появился четкий ответ
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Появление пылевых бурь в климатических зонах Полесья и Лесостепи (где в т. ч. расположена Киевская область) свидетельствует о крайней степени распаханности земель в Украине. Напомним, стратегия команды Зеленского состоит в восстановлении площади распаханных земель, «какой она была в советские времена».

Констатировав тенденцию, экологи Украинской природоохранной группы признались, что были поражены масштабами пылевой бури, накрывшей Украину 16 апреля. Во-первых она передвигалась с запада на восток, т. е. не из типично засушливых регионов, а во-вторых, происходила в потенциально наиболее влажный период года (когда север и центр Украины должны переживать пик весенних паводков).

И хотя экологи не готовы пока ответить на вопрос, является ли это сигналом к еще более масштабным катаклизмам в ближайшие недели и месяцы, причиной пылевых бурь вне климатических зон пустынь и полупустынь они называют распаханость земель.

На данный момент Украина является лидером в Европе по доле распаханных земель — 54% площади нашего государства занимают перепаханные земли, и ежегодно масштабы распаханности растут, — констатируют экологи, напоминая, что законодательство требует вывести из возделывания менее 15% пахотных земель.

Напомним, ранее в Управлении экологии и природных ресурсов столичной горгосадминистрации объяснили пылевую бурю в Киеве бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков.

К слову, минувшая зима оказалась самой теплой и сухой за всю историю Европы.

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