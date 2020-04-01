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Март побил в Киеве рекорд по числу температурных рекордов
Среднемесячная температура в марте 2020 года в Киеве достигла +6,5 ºС, а это на 5,8 ºС превышало климатическую норму. Таким образом, март 2020 года стал третьим в рейтинге самых теплых в столице за 140 лет, однако по количеству температурных рекордов — первым. Напомним, метеорологи объявили о начале весны в Киеве еще 18 февраля.
Как сообщили метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, самым холодным в марте 2020 оказалось 24 число, когда температура под утро опустилась до -4,5 ºС, а самым теплым — 29 марта (температура после полудня достигла +19,4 ºС).
При этом самой теплой была первая декада месяца (средняя температура составила 7,6 ºС), а самой прохладной — третья (+5,3 ºС).
Кроме того, март стал засушливым — в течение месяца в столице выпало всего лишь 15,2 мм, что соответствует 39% климатической нормы.
Ранее синоптики огорошили заявлением о том, что в марте 2020 погода в Киеве приблизилась к майской.
Напомним, прошедшая зима также стала самой теплой за всю историю Европы.
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