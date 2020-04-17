Историческая ошибка Путина: российский комментатор Уткин неожиданно высказался о Крыме (видео)

Спорт

Аннексия Крыма была проведена нечестно по отношению к Украине, и вместе с началом войны на Донбассе повлекла серьезные последствия для России. Такое мнение высказал известный российский комментатор Василий Уткин, передает издание «Гордон».

«В 2014 году, после аннексии Крыма, я как гражданин России почувствовал опасность от того, как это сделано. Это было нечестно по отношению к Украине, но, по сути, справедливо. Сейчас, по истечению времени, соотношение людей, которые хотят стать частью Украины и которые хотят, чтобы полуостров оставался российским, не является настолько актуальным, как количество людей, которые с восторгом восприняли присоединение Крыма к России, а сейчас разочарованы тем, что происходит, и что они реально получили.

Я не боюсь открыто говорить, что моя страна незаконно присоединила Крым. И аннексия Крыма вместе с началом войны на Донбассе является исторической ошибкой Путина, которая повлекла за собой серьезные последствия. Люди моего круга общения рассматривают Крым и Донбасс как проявление тех проблем, которые и привели Россию к тому положению, в котором она сейчас находится.

Крым вполне мог быть российским, если бы у крымчан пользовалось успехом российское образование, если бы люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали конкуренцию. А то, как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю", — отметил комментатор в разговоре с журналисткой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик назвал аннексию Крыма не такой важной, как потерю людей, продолжающих проживать на его территории.

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