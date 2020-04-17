27.03 / 27.37 29.06 / 29.68
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Историческая ошибка Путина: российский комментатор Уткин неожиданно высказался о Крыме (видео)

13:51 17 апреля 2020 802
Василий Уткин
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Аннексия Крыма была проведена нечестно по отношению к Украине, и вместе с началом войны на Донбассе повлекла серьезные последствия для России. Такое мнение высказал известный российский комментатор Василий Уткин, передает издание «Гордон».

«В 2014 году, после аннексии Крыма, я как гражданин России почувствовал опасность от того, как это сделано. Это было нечестно по отношению к Украине, но, по сути, справедливо. Сейчас, по истечению времени, соотношение людей, которые хотят стать частью Украины и которые хотят, чтобы полуостров оставался российским, не является настолько актуальным, как количество людей, которые с восторгом восприняли присоединение Крыма к России, а сейчас разочарованы тем, что происходит, и что они реально получили.

Я не боюсь открыто говорить, что моя страна незаконно присоединила Крым. И аннексия Крыма вместе с началом войны на Донбассе является исторической ошибкой Путина, которая повлекла за собой серьезные последствия. Люди моего круга общения рассматривают Крым и Донбасс как проявление тех проблем, которые и привели Россию к тому положению, в котором она сейчас находится.

Крым вполне мог быть российским, если бы у крымчан пользовалось успехом российское образование, если бы люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали конкуренцию. А то, как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю", — отметил комментатор в разговоре с журналисткой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик назвал аннексию Крыма не такой важной, как потерю людей, продолжающих проживать на его территории.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Норман Хантер

Легендарный футболист скончался от коронавируса (фото)

Василий Уткин

Историческая ошибка Путина: российский комментатор Уткин неожиданно высказался о Крыме (видео)

Ксения Собчак

Собчак наехала на Ивлееву и Полякову из-за дурацких челленджей в Instagram

Процедура сдачи теста на коронавирус

Хроники коронавируса: главные события в мире 17 апреля (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер