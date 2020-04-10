«Хр*н с тем Крымом – главное люди»: Усик высказался об аннексии украинских территорий (видео)

Спорт

Украинский боксер Александр Усик считает, что аннексия украинских Крыма и Донбасса — это не так страшно, как страдания людей, живущих на захваченных россиянами территориях.

«Я езжу в Крым, потому что там живет моя сестра, кумовья. А то, что там происходит, — это большая беда, умирает очень много людей — мужчин, женщин. Война — это всегда страшно. Мы кинули своих граждан на произвол судьбы. Мы просто забыли о них. Вот мы кричим: „Чей Крым, чей Крым?“ Да хр*н с ним, с Крымом. Люди, которые там — это и есть Крым. Как и на Донбассе… Мы забываем о них. Не территория — самое ценное, что есть там, а люди», — отметил уроженец Симферополя в интервью программе «Эхо с Еленой Бондаренко», выходящей на Youtube-канале.

Напомним, также Усик высказал свое резко негативное мнение по поводу декоммунизации в Украине, предложив ее инициаторам «взять мыло с веревкой и повеситься».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самым желанным соперником вне времени для Усика является легендарный Мохаммед Али.

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