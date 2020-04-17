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Супрун рассказала, для кого грязный воздух опаснее всего
Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы украинцам, страдающим от загрязненного воздуха в Киеве и других городах Украины. Согласно ее наблюдениям, которыми медик поделилась в Facebook, наибольшую опасность задымленность атмосферы представляет для:
- имеющих хронические респираторные заболевания (астма, бронхит или эмфизема). У них загрязненный воздух может ухудшить состояние и способствовать появлению трудностей с дыханием, например, к большему количеству приступов (в случае астмы);
- пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями — у них дым и грязный воздух провоцируют появление боли в груди, нарушение сердцебиения, повышение давления;
- больных сахарным диабетом. Повышенная концентрация дыма в воздухе может несколько увеличивать уровень сахара в крови.
Кроме того, люди старшего возраста больше склонны к осложнениям, которые могут возникнуть из-за сердечно-сосудистые или респираторные болезни.
Что делать:
- если вы в группе риска — держите под рукой свои лекарства и будьте на связи со своим врачом. Немедленно обратитесь к врачу, если чувствуете, что вам становится плохо. Не выходите на улицу без крайней необходимости;
- отслеживайте информацию о состоянии воздуха и следуйте рекомендациям;
- оставайтесь как можно больше в помещении, выходите на улицу только по необходимости;
- закрывайте окна и двери. Проветривайте помещение хотя бы раз в день, в то время, когда воздух на улице становится чище. Во второй половине дня температура воздуха возрастает и начинается перемешивание воздушных масс, поэтому концентрация вредных веществ в воздухе может быть меньше;
-
избегайте внутренних источников загрязнения воздуха. По возможности не курите (или курите меньше), не пользуйтесь ароматическими свечами или палочками, освежителями воздуха
и т. п.
Также Супрун отмечает малую эффективность обычной медицинской маски при загрязненном воздухе, ведь порой взвешенные частицы имеют диаметр всего лишь 2,5 микрометров. Также накапливаются в тканях частицы диаметром около 10 мкм.
Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре выступили с оптимистичным заявлением о влиянии смога на здоровье людей. По словам директора учреждения Николая Кульбиды, опасность могут снизить медицинские маски, ношение которых в Украине стало обязательным.
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