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Местный Чернобыль: в селе под Киевом горит свалка (видео)
Под Киевом, в селе Гора Бориспольского района второй день горит стихийная свалка — от дыма страдают не только жители населенного пункта — ветер уносит его и в сторону Борисполя. Ранее сообщалось о пожаре на мусорном полигоне в Житомирской области.
Видео в социальных сетях опубликовала жительница села Гора Наталья Лютикова, которая рассказала, что пожарные работают на свалке уже два дня.
Тем временем другая местная жительница — член правления общественной организации «Громада горы» пишет, что из местного бюджета были выделены средства на вывоз мусора на официальный полигон, но по факту отходы так и остаются на территории населенного пункта и горят. «Около свалки мусора нашли какого-то человека, которого обвиняют в поджоге и, по словам Натальи Лютиковой, уже бьют», — пишет Anastasiya Ringis на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поджог сухой травы привел к пожару в лесу на территории Национального природного парка «Голосеевский».
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