27.03 / 27.37 29.06 / 29.68
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Легендарный футболист скончался от коронавируса (фото)

14:47 17 апреля 2020 228
Норман Хантер
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира 1966 года и обладатель «бронзы» европейского первенства 1968-го в составе сборной Англии Норман Хантер не смог побороть коронавирус, который у него был диагностирован после госпитализации неделю назад.

«Несмотря на усилия лучших британских врачей, Хантер все же покинул нас. Это большая потеря для всей семьи „Лидс Юнайтед“, его вклад в победы команды никогда не будет забыт. Наши мысли с семьей и друзьями Нормана в это очень трудное время», — говорится в официальном заявлении клуба, за который футболист провел в период с 1962-го по 1976-й год во всех турнирах 726 матчей.

Хантер провел за "Лидс" 726 матчей, став легендой клуба

В составе команды Хантер, имевший славу довольно жесткого игрока (однажды, когда тренеру футболиста сообщили, что Хантер сломал ногу, тот спросил: «Кому?»), дважды становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В 1974-м Хантер вошел в историю, став первым футболистом, получившим награду игроку года в Англии по версии коллег. В составе сборной Англии футболист провел 28 матчей, забил 2 мяча. В 1998 году его включили в список 100 лучших футболистов в истории английского первенства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от коронавируса умер Мигель Джонс, завоевавший Кубок кубков в составе мадридского «Атлетико».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Норман Хантер

Легендарный футболист скончался от коронавируса (фото)

Василий Уткин

Историческая ошибка Путина: российский комментатор Уткин неожиданно высказался о Крыме (видео)

Ксения Собчак

Собчак наехала на Ивлееву и Полякову из-за дурацких челленджей в Instagram

Карантин

Врач рассказал, как стресс из-за карантина и коронавируса убивает организм

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер