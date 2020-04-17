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Легендарный футболист скончался от коронавируса (фото)
Чемпион мира 1966 года и обладатель «бронзы» европейского первенства 1968-го в составе сборной Англии Норман Хантер не смог побороть коронавирус, который у него был диагностирован после госпитализации неделю назад.
«Несмотря на усилия лучших британских врачей, Хантер все же покинул нас. Это большая потеря для всей семьи „Лидс Юнайтед“, его вклад в победы команды никогда не будет забыт. Наши мысли с семьей и друзьями Нормана в это очень трудное время», — говорится в официальном заявлении клуба, за который футболист провел в период с 1962-го по 1976-й год во всех турнирах 726 матчей.
В составе команды Хантер, имевший славу довольно жесткого игрока (однажды, когда тренеру футболиста сообщили, что Хантер сломал ногу, тот спросил: «Кому?»), дважды становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В 1974-м Хантер вошел в историю, став первым футболистом, получившим награду игроку года в Англии по версии коллег. В составе сборной Англии футболист провел 28 матчей, забил 2 мяча. В 1998 году его включили в список 100 лучших футболистов в истории английского первенства.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от коронавируса умер Мигель Джонс, завоевавший Кубок кубков в составе мадридского «Атлетико».
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