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В центре "Артрехаб" по инициативе художницы Zinaїdа прошел онлайн-мастер-класс по росписи писанок (фото)
Художница и основательница благотворительного центра «Артрехаб» Zinaїda накануне Пасхи организовала онлайн-мастер-класс по росписи писанок. В формате онлайн-конференции тренеры-художники обучали всех желающих рисовать древние символы, которые использовали наши предки.
По словам основательницы, такие мероприятия в «Артрехабе» проводятся ежегодно. И на этот раз команда центра решила не отказываться из-за карантина от традиции, а провести мастер-класс в режиме онлайн.
«Главное, во что вы поверите, главное — отойти от каких-то устойчивых концепций и просто свой творческий потенциал, свою творческую силу, свой творческий настрой выразить, как вы это хотите», — считает художница Zinaїda.
Она также добавила, что писанки к Пасхе украинцы издавна считали настоящим оберегом, поэтому в организации «Артрехаб» на символику в росписи писанок обращают большое внимание.
«Каждый праздник я делаю какую-то картину. Например, сейчас рисую на холсте и планирую хранить ее в доме, где у нас будет праздничный обед и это будет как оберег для меня. Все в семье знают, что это оберег. Я на него реагирую, как на оберег, и тогда эта энергия излучается», — подчеркнула Zinaїda.
Напомним, ARTREHUB — это благотворительная организация, которая помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и способствует их психологическому восстановлению. Сейчас ARTREHUB работает с ветеранами и волонтерами АТО/ООС и членами их семей.
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