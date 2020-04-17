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Кому повезет: гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака
Суббота, 18 апреля, — удачный день для активного отдыха.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
Интуиция обещает стать верной помощницей в любовных делах.
Телец
Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих сообразительности и умственных сил.
Близнецы
Это будет обычный и загруженный работой день. Ничего удивительного не произойдет
Рак
Не следует думать, забегая вперед, и тратить больше, чем запланировано.
Лев
Вы сами для себя наилучший гороскоп, и психолог, и гадалка, поэтому слушайте только себя.
Дева
Всячески избегайте большого скопления народа. На фоне ослабленного иммунитета не исключена болезнь.
Весы
Не будет времени даже на звонок любимому человеку, насколько занятой и суетной окажется день.
Скорпион
Скорпионы не должны принимать предложений от противоположного пола.
Стрелец
Отличный день для того, чтоб избавиться от плохой привычки.
Козерог
Слушайте интуицию. Есть все шансы, что она подаст верный сигнал.
Водолей
Водолеям не следует углубляться в анализ того, что происходит вокруг.
Рыбы
Усердие и неутомимая энергия помогут воплотить в жизнь то, что задумано.
Хорошего вам дня!
Ранее мы писали о знаках, которым можно доверять секреты.
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