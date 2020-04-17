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Пасха-2020: онлайн-трансляция праздничного богослужения УГКЦ (видео)
В воскресенье, 19 апреля, католики восточного образца отмечают Пасху. Украинская греко-католическая церковь проведет праздничное богослужение, которое будет транслироваться онлайн.
Перед праздником Пасхи президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не создавать опасности для здоровья и жизни ближних. Он обсудил с главами церквей безопасность празднования Пасхи. В результат было решено, что на украинских телеканалах будут организованы онлайн трансляции богослужений.
Богослужение, которое в честь Пасхи проводит Украинская греко-католическая церковь, пройдет в воскресенье, 19 апреля, с 7.30 до 11.00.
Окно онлайна появится перед началом трансляции.
Как сообщалось ранее, социологи выяснили, сколько украинцев не готовы отказаться от посещения пасхальных богослужений в храмах, хотя и соглашаются соблюдать правила карантина.
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