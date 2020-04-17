Пасха-2020: социологи выяснили, сколько украинцев готовы прорываться в храмы

Украина

4% украинцев не готовы отказаться от посещения пасхальных богослужений в храмах, хотя и готовы соблюдать при этом карантинные ограничения и правила. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Research & Branding Group 11−16 апреля. Напомним, критическая ситуация с пандемией коронавируса заставляет отказаться от многолюдных пасхальных богослужений.

Социологи отмечают, что 83% украинцев все же намерены остаться в Воскресенье дома и смотреть богослужение по телевизору или в онлайн-трансляции.

Еще до 7% респондентов с форматом празднования еще не определились, а 4% жителей Украины не празднуют Пасху принципиально.

«С возрастом опрошенных число сторонников формата „Пасха дома“ растет… Те, кто намерен посетить церковь в индивидуальном порядке и еще не определился, несколько преобладают в сельской местности», — цитирует социологов Интерфакс-Украина.

Примечательно, что проводить освящение пасхи и праздничных корзин онлайн пока что готовы лишь 26% респондентов, 11% склоняются к приобретению уже освященных куличей, а 37% украинцев в текущем году решили вообще воздержатся от освящения куличей.

В опросе приняли участие 1272 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь). Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет +/- 3,5%.

Напомним, по мнению известного врача-педиатра Евгения Комаровского, отношение к празднику Воскресенья не может меняться в зависимости от места нахождения верующего человека.

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