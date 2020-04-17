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Общество и люди

Все этого хотят: блогеров подняли на смех с хайпом вокруг коронавируса

17:02 17 апреля 2020 229
Скрин видео
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В сети появился очередной шутливый ролик на тему коронавируса. Напомним, в Житомирской области блогеры решили «протестировать» местную инфекционную больницу, прикинувшись инфицированными коронавирусом.

В кадре автор видео, который пародирует тех, кто считает преувеличенной опасность заболевания, цитирует известный советский мультфильм «Малыш и Карлсон».

— Нет, по-моему, ты не болен.

— Что, я уж и захворать не могу, как все люди?

— А ты хочешь заболеть?!

— Конечно, все этого хотят!

Отметим, что в конце февраля в Тегеране от COVID-19 скончался журналист, утверждавший, что слухи о коронавирусе в Иране преувеличивает правительство, чтобы снизить явку избирателей на парламентских выборах в стране. «Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпонуть», — писал он в сети после своей госпитализации.

К слову, в Беларуси, где даже президент Лукашенко не верит в COVID-19, на ТВ опозорились с «коронавирусными» шутками.

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