Мир

«Я вам много чего интересного расскажу»: Лукашенко отличился громким заявлением о коронавирусе (видео)

В пятницу, 27 марта, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступил с обращением, в котором подверг сомнению опасность пандемии коронавируса и заявил о массовом психозе.

Президент Беларуси также отметил оппозиция пытается использовать сложившуюся ситуацию против власти.

«Вот когда закончится коронавирус этот (и не вирус, а психоз), я вам много чего интересного расскажу. Очень много», — заявил Лукашенко.

Он также выразил сомнение в том, что коронавирус — это «природная инфекция».

«Кто-то объявил, что это война — надо „желтые жилеты“ вернуть с улиц, куда-то свернуть. У кого-то выборы, у кого-то еще чего-то. И каждый начинает вертеть, крутить. С огнем шутят. Но на эту тему мы с вами поговорим потом», — сказал президент Беларуси.

Ранее сообщалось, что ранее Лукашенко отказался вывозить белорусов, оставшихся за границей.

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