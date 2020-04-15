27.09 / 27.45 29.27 / 29.92
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Стыдоба: в Беларуси на ТВ опозорились с шутками о коронавирусе (видео)

16:24 15 апреля 2020 365
беларусь
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Беларуси, где долго не относились серьезно к пандемии коронавируса, теперь пытаются успокоить население социальной рекламой. Удивить креативом у авторов не получилось, зрители решили, что смертельно опасный вирус — не та тема, где стоит демонстрировать чувство юмора.

По сюжету видеоролика пенсионерка говорит по телефону с подругой и узнает о повышении цен на товары, о дефиците продуктов. Переживания доводят пожилую женщину до взрыва в буквальном смысле: слышен звук лопающегося предмета, женщины больше нет, от нее осталась лишь телефонная трубка. Авторы пытались донести, что стрессы и паника не менее опасны для жизни, чем собственно вирус.

На YouTube-канале, где разместили видео, зрители активно ставят ролику «дизлайки», а в комментариях признаются, что стыдно за такое творчество.

«Вирус уносит жизни. Опасное заболевание убивает. Какой здесь может быть юмор? Граждане, которые хоронят в эти дни своих близких, должны смотреть по национальному каналу вот это, чтоб им стало легче? Для кого этого ролик?» — комментируют пользователи соцсетей.

«Мерзко как в моральном плане, так и в художественном. Гоните в шею того „творца“, кто это придумал и состряпал!» — соглашаются жители Беларуси.

Напомним, президент Беларуси настаивает, что коронавирус не страшен и не приводит к смерти. Александр Лукашенко резко критикует «коронавирусный психоз». Тем временем в борьбе с инфекцией решено задействовать в том числе и военных медиков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Микеле Плачидо и Патрисия Милларде

В Риме умерла звезда знаменитого сериала "Спрут"

Карантин

Минздрав требует от украинцев перестать лечить зубы во время карантина

беларусь

Стыдоба: в Беларуси на ТВ опозорились с шутками о коронавирусе (видео)

ФСБ

ФСБ заявила о поимке "украинских диверсантов", готовивших теракты в Крыму (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер