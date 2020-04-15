Мир

Стыдоба: в Беларуси на ТВ опозорились с шутками о коронавирусе (видео)

В Беларуси, где долго не относились серьезно к пандемии коронавируса, теперь пытаются успокоить население социальной рекламой. Удивить креативом у авторов не получилось, зрители решили, что смертельно опасный вирус — не та тема, где стоит демонстрировать чувство юмора.

По сюжету видеоролика пенсионерка говорит по телефону с подругой и узнает о повышении цен на товары, о дефиците продуктов. Переживания доводят пожилую женщину до взрыва в буквальном смысле: слышен звук лопающегося предмета, женщины больше нет, от нее осталась лишь телефонная трубка. Авторы пытались донести, что стрессы и паника не менее опасны для жизни, чем собственно вирус.

На YouTube-канале, где разместили видео, зрители активно ставят ролику «дизлайки», а в комментариях признаются, что стыдно за такое творчество.

«Вирус уносит жизни. Опасное заболевание убивает. Какой здесь может быть юмор? Граждане, которые хоронят в эти дни своих близких, должны смотреть по национальному каналу вот это, чтоб им стало легче? Для кого этого ролик?» — комментируют пользователи соцсетей.

«Мерзко как в моральном плане, так и в художественном. Гоните в шею того „творца“, кто это придумал и состряпал!» — соглашаются жители Беларуси.

Напомним, президент Беларуси настаивает, что коронавирус не страшен и не приводит к смерти. Александр Лукашенко резко критикует «коронавирусный психоз». Тем временем в борьбе с инфекцией решено задействовать в том числе и военных медиков.

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