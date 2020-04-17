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Происшествия

Смог из Киева накроет другие области Украины: что об этом известно

18:51 17 апреля 2020 215
Смог
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Воздух, который загрязнен лесными пожарами, перемещается из Киева в другие области. При этом концентрация пыли в воздухе в Днепре 17 апреля уже в несколько раз превышает норму.

«То загрязнение, которое было на территории Киева вчера и еще сегодня утром, оно никуда не делось, оно ветровыми потоками переносится далее. Направление ветра с северо-запада на юго-восток», — сказал на брифинге глава Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, воздушные массы движутся на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей.

«Происходит перемешивание воздушных масс, очень стремительное сокращение концентрации загрязнения. Более чем убежден, что для жителей других городов и областей это полностью безопасно», — считает Кульбида.

В частности, стало известно, что смог уже окутал Запорожье.

Ранее сообщалось, что задымление Киева произошло из-за сильных пожаров.

Фото: Алексей Толмачев

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