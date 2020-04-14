Происшествия

Пожар в зоне ЧАЭС не потушен, дым тянет на Киев

Во вторник, 14 апреля, несмотря на осадки, в зоне отчуждения ЧАЭС продолжается пожар — остались несколько отдельных зон возгораний. Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

Прогнозируется, что 14−15 апреля потенциально загрязненные воздушные массы направятся в южном и юго-восточном направлении. Причем в это время в Киевской области будут осадки.

Прогнозируемые концентрации безопасны для здоровья людей.

Прогноз распространения потенциально загрязненного воздуха с 03:00 14 апреля до 11:00 15 апреля:

Ранее сообщалось, что пожар в зоне Чернобыльской АЭС потушен. Пожарным помог дождь, который пролился в зоне возгорания в ночь с 13 на 14 апреля. При этом пожар удалось локализовать на значительном расстоянии от хранилища ядерных отходов и блоков Чернобыльской АЭС.

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