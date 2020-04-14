27.00 / 27.38 29.18 / 29.82
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожар в зоне ЧАЭС не потушен, дым тянет на Киев

17:42 14 апреля 2020 219
Пожар
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 14 апреля, несмотря на осадки, в зоне отчуждения ЧАЭС продолжается пожар — остались несколько отдельных зон возгораний. Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

Прогнозируется, что 14−15 апреля потенциально загрязненные воздушные массы направятся в южном и юго-восточном направлении. Причем в это время в Киевской области будут осадки.

Прогнозируемые концентрации безопасны для здоровья людей.

Прогноз распространения потенциально загрязненного воздуха с 03:00 14 апреля до 11:00 15 апреля:

Ранее сообщалось, что пожар в зоне Чернобыльской АЭС потушен. Пожарным помог дождь, который пролился в зоне возгорания в ночь с 13 на 14 апреля. При этом пожар удалось локализовать на значительном расстоянии от хранилища ядерных отходов и блоков Чернобыльской АЭС.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

подписание капитуляции Японией 2 сентября 1945

Госдума России изменила дату окончания Второй мировой войны

Александр Алиев

Родившийся в России украинский футболист Алиев рассказал, чей Крым (фото, видео)

Задрежание Валерия Шайтанова в Киеве

Было несколько трагических «совпадений»: источник рассказал важные детали о задержанном генерале СБУ (видео)

Олег Винник

Состарившийся Олег Винник шокировал сеть (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер