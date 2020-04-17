Украина

Концентрация пыли в воздухе в Днепре значительно выше нормы: как уберечься

Как и в Киеве, в Днепре за последние сутки зафиксировали повышенную концентрацию пыли в воздухе. Жителей города призывают оставаться дома и не открывать окна.

Но если в столице пыль и гарь докучали киевлянам из-за сильных пожаров, охвативших последние недели Киевскую и Житомирскую области, то превышение допустимой концентрации пыли в Днепре в 3−5 раз не связано с этим.

По словам губернатора Днепропетровской области Александра Бондаренко, в Днепре это вызвано особыми погодными условиями.



«Такая ситуация связана с высоким давлением, порывистым ветром и повышением температуры в приземном слое. Это приводит к накоплению загрязняющих веществ ближе к поверхности земли. Всемирная организация здравоохранения в таких случаях рекомендует по возможности оставаться дома и не открывать окна», — говорится на официальном сайте облгосадминистрации.

По данным областного главка ГСЧС, радиационный фон в городе в пределах нормы. Он не превышает естественных фоновых значений — 0,012 мР/час при допустимом 0,05 мР/ч.

Напомним, синоптики прогнозируют, что на Пасху ветер утихнет, а в начале следующей недели снова ожидается усиление ветра до штормовых порывов. Дожди, возможно, пройдут в середине недели, но не на всей территории Украины.

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