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Прикована к кровати: появились неутешительные новости о больной Бабкиной

19:37 17 апреля 2020 87
Надежда Бабкина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная российская певица Надежда Бабкина, которую перевезли из спецклиники в Коммунарке в элитный военный госпиталь, все еще в тяжелом состоянии.

Официальный диагноз артистки — внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом, пишет «СтарХит».

Бабкина прикована к кровати. Ее кормят через зонд, лежит женщина в памперсе. Но это уже хорошие новости, ведь до этого был катетер, — отмечается в материале издания.

«Надежде Георгиевне незначительно лучше — дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Она в сознании, жалоб не предъявляет, общается жестами и сегодня явно в не очень хорошем настроении. Температура пониженная — 36, сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, что тоже радует», — говорят в клинике.

Прогнозов медики не делают, опасаются, слишком тяжелое состояние.

Плохое настроение у Бабкиной не только из-за болезни. Она вынуждена обходиться без визитов родных и близких, ведь контакты с коронавирусными больными запрещены.

Напомним, что ранее госпитализировали коллегу Бабкиной — Александра Васильева. Он уверен, что заразила его Бабкина, но не обижается на нее.

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