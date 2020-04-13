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Больной Александр Васильев обратился к поклонникам из Коммунарки (фото)
Вслед за певицей Надеждой Бабкиной, которая находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, в больницу с похожими симптомами был доставлен ее коллега по проекту «Модный приговор» Александр Васильев. В марте он вернулся из Португалии, виделся и с Бабкиной 31 марта. На следующий день она заболела, а еще через неделю недомогание почувствовал и Васильев, у него началась подниматься температура и появился кашель.
Сначала он лечился в домашних условиях народными методами, а когда почувствовал себя хуже, вызвал скорую и отправился в Коммунарскую больницу.
«Это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная. В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких. Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим „самолетным“ пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день», — рассказал Васильев и показал фото медиков, оказывающих ему помощь.
Медикаментозное лечение дало положительный результат, через несколько дней Васильева могут выписать.
«Температура у меня 36, 6. Обещают отпустить домой через пять — семь дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал шесть. Насыщение кислородом 98% из возможных 100», — поделился Васильев. Есть ли у него коронавирус, он уточнять не стал.
Напомним, российский певец Стас Михайлов сделал тест на COVID-19, который показал, что он переболел. Результат подтвердил и лабораторный тест ПРЛ.
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