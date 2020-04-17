27.02 / 27.39 29.08 / 29.69
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Помощь родителям на карантине: в Киеве появится детский сад онлайн

19:15 18 апреля 2020 92
Ребенок играет
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве на базе платформы эмоциональной поддержки горожан во время карантина с понедельника, 20 апреля, стартует онлайн-детсад. По словам Владимира Бондаренко, советника столичного головы, квалифицированные и опытные воспитатели разработали и предложат для дошкольников 4−6 лет удаленные занятия. Ежедневно они могут уделять внимание детворе в течение получаса. Это поможет легче переносить карантинные ограничения и малышам, и их родителям.

Напомним, что платформа предлагает, кроме эмоционально-психологической помощи, консультации специалистов и тренеров образовательного хаба, разные онлайн-курсы и спортивные тренировки. Здесь также можно осуществить виртуальные экскурсии по музеям, выставкам, посмотреть спектакли.

Тем временем столичные власти снова призывают горожан придерживаться введенных карантинных мер, чтобы все быстрее вернулись к обычной жизни.

«ФАКТЫ» уже сообщали, что в Киеве заработала единая горячая линия для вопросов по коронавирусу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Поджигатели

Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей (видео)

молотова

Бросили во двор «коктейль Молотова»: на Киевщине хотели сжечь дом санитарки

Пожар

Пора говорить о диверсиях: известный волонтер указал на странный момент с пожарами в Украине

Пасха

"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер