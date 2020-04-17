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Помощь родителям на карантине: в Киеве появится детский сад онлайн
В Киеве на базе платформы эмоциональной поддержки горожан во время карантина с понедельника, 20 апреля, стартует онлайн-детсад. По словам Владимира Бондаренко, советника столичного головы, квалифицированные и опытные воспитатели разработали и предложат для дошкольников 4−6 лет удаленные занятия. Ежедневно они могут уделять внимание детворе в течение получаса. Это поможет легче переносить карантинные ограничения и малышам, и их родителям.
Напомним, что платформа предлагает, кроме эмоционально-психологической помощи, консультации специалистов и тренеров образовательного хаба, разные онлайн-курсы и спортивные тренировки. Здесь также можно осуществить виртуальные экскурсии по музеям, выставкам, посмотреть спектакли.
Тем временем столичные власти снова призывают горожан придерживаться введенных карантинных мер, чтобы все быстрее вернулись к обычной жизни.
«ФАКТЫ» уже сообщали, что в Киеве заработала единая горячая линия для вопросов по коронавирусу.
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