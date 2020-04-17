27.03 / 27.38 29.06 / 29.69
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Полтаве запретили походы на кладбище в поминальные дни

21:56 17 апреля 2020 95
Оградка на кладбище
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В пятницу, 17 апреля, Полтавский горсовет принял решение о запрете посещать кладбища во время карантина, за исключением похоронных процессий. При этом на похоронах должно быть не более 10 человек.

Ограничения, как объяснили в пресс-службе мэрии, направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, гражданам непозволительно появляться на погостах в поминальные дни после Пасхи, а также на ритуальные поминки на 9-й, 40-й день или на годовщину смерти. Запрет распространяется и на священнослужителей.

Предварительно, кладбища для посещений будут открыты с 6 июня.

Ранее такое же решение было принято на уровне области.

Кстати, на двух кладбищах в Полтаве уже выделили 2 гектара земли под могилы для будущих жертв COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в связи с усилением карантина в Киеве временно закрываются все кладбища, а поминальные дни переносятся на 6 июня. Исключением будут только захоронения с соблюдением карантинных норм.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Великая суббота

Великая суббота 2020: что нельзя делать перед Пасхой

Зеленский

Заболеет каждый десятый: Зеленский предупредил о последствиях отказа от самоизоляции на Пасху

Стокгольм

Как изменилась жизнь в Швеции, где не вводили жесткий карантин из-за коронавируса — рассказ украинки из Стокгольма

Пасха

"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер