Украина

В Полтаве запретили походы на кладбище в поминальные дни

В пятницу, 17 апреля, Полтавский горсовет принял решение о запрете посещать кладбища во время карантина, за исключением похоронных процессий. При этом на похоронах должно быть не более 10 человек.

Ограничения, как объяснили в пресс-службе мэрии, направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, гражданам непозволительно появляться на погостах в поминальные дни после Пасхи, а также на ритуальные поминки на 9-й, 40-й день или на годовщину смерти. Запрет распространяется и на священнослужителей.

Предварительно, кладбища для посещений будут открыты с 6 июня.

Ранее такое же решение было принято на уровне области.

Кстати, на двух кладбищах в Полтаве уже выделили 2 гектара земли под могилы для будущих жертв COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в связи с усилением карантина в Киеве временно закрываются все кладбища, а поминальные дни переносятся на 6 июня. Исключением будут только захоронения с соблюдением карантинных норм.

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