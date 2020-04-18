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Схождение Благодатного огня пройдет без паломников: онлайн-трансляция церемонии
В связи с пандемией коронавируса, церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме пройдет без паломников.
«В эту субботу, 18 апреля, в Храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников», — говорится в сообщении посольства Израиля в Украине в Twitter.
Церемония схождения Благодатного огня состоится в 13:30 по киевскому времени.
Видео появится незадолго до начала ритуала.
Благодатный Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и является для верующих великой святыней. Каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме происходит это таинство. Чин схождения Благодатного огня совершает в Кувуклии (часовне) Гроба Господня лично Иерусалимский патриарх. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.
Напомним, на утро 18 апреля в мире зафиксировано 2 млн 251 тысяча случаев заражения коронавирусом. 154 266 человек умерли, 571 149 выздоровели. В Украине на 09:30 17 апреля подтверждено 4662 случая COVID-19. Смертельных исходов 125, количество выздоровевших — 246.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!