Схождение Благодатного огня пройдет без паломников: онлайн-трансляция церемонии

Украина

В связи с пандемией коронавируса, церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме пройдет без паломников.

«В эту субботу, 18 апреля, в Храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников», — говорится в сообщении посольства Израиля в Украине в Twitter.

Церемония схождения Благодатного огня состоится в 13:30 по киевскому времени.

Видео появится незадолго до начала ритуала.



Благодатный Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и является для верующих великой святыней. Каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме происходит это таинство. Чин схождения Благодатного огня совершает в Кувуклии (часовне) Гроба Господня лично Иерусалимский патриарх. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

Напомним, на утро 18 апреля в мире зафиксировано 2 млн 251 тысяча случаев заражения коронавирусом. 154 266 человек умерли, 571 149 выздоровели. В Украине на 09:30 17 апреля подтверждено 4662 случая COVID-19. Смертельных исходов 125, количество выздоровевших — 246.

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